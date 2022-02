Preocupante crisis: no hay plata en la calle y comerciantes expresan su desesperación

Entornointeligente.com / El representante de Galerías del Mercado 4, César Cáceres, señaló en entrevista con la radio 650 AM que hace 15 años se encuentra en el lugar y que no recuerda una crisis cómo la actual. Según expuso, en el sitio hubo una disminución en las ventas de entre el 60 y 70% comparado a años anteriores.

“Estamos viendo todos los días locales que se están desocupando, gente que está dejando sus negocios. Esto se ve en todos los rubros: ropería, zapatería, electrónica. Todos los días hay gente que rescinde el contrato porque ya no puede continuar con esto. Tratamos que no dejen, les hacemos descuentos y refinanciaciones en el alquiler”, indicó.

Sostuvo que con las ventas que se registran actualmente no permiten cumplir con los compromisos, como el pago al personal, el alquiler, los impuestos, etc.

“Ya es imposible sostener esto, no sabemos hasta cuándo aguantaremos. No tenemos ayuda de nadie, todas las promesas desde el Gobierno (créditos para los comerciantes) quedaron en aguas de borraja. Uno se va al Banco de Fomento, te piden una infinidad de cosas, presentás todo, pero igual no te sale el crédito”, comentó.

Cáceres lamentó durante la charla que mucha gente joven está quedando sin empleo con el cierre de estos locales.

El entrevistado indicó que esta crisis económica puede atribuirse a la pandemia y la inseguridad. “La gente tiene miedo de ir al mercado, nosotros pedimos mayor presencia policial a las autoridades pero no hay respuesta favorable, hay mucha inseguridad, no se siente la presencia policial, no hay. A diario tenemos robos de carteras y de celulares. Hoy ni en la propia casa estamos seguros”, agregó.

“Estoy hace 15 años y no recuerdo algo similar a lo que ocurre ahora en cuanto a actividad económica. Siempre hay altibajos en las ventas, pero ahora es peor. En diciembre no alcanzamos las ventas, tuvimos 50% menos, siendo que es un mes económicamente activo. También enero cerrábamos con buenos números pero eso se esfumó”, refirió finalmente.

