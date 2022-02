Pastor Abreu ya está internado en IPS, mientras Juana sigue clamando una cirugía #coronavirus

Entornointeligente.com / El Hospital Psiquiátrico, dependiente del Ministerio de Salud, tiene 180 pacientes recuperados a quienes no pueden dejar ir, y así liberar las camas ocupadas, debido a que no tienen a donde ir o no tienen un lugar adecuado para seguir con su tratamiento de forma externa.

El doctor Víctor Adorno , director del hospital, comentó que estos pacientes presentan una mejoría clínica por lo que ya no necesitan un cuidado hospitalario pero sí permanecer en albergues o refugios donde seguir con sus tratamientos.

El médico indicó que anteriormente existía inversión en estos sitios pero que desde 2010, a pesar de los constantes pedidos, solo existen seis de estos albergues.

“Nosotros hemos comunicado al ministerio. Lo hemos hecho en el 2019, que no tuvimos retorno. Lo repetimos en el 2020 donde si tuvimos apertura para establecer una mesa de diálogo”, acotó.

Familias no quieren recibir a recuperados En otro punto, Adorno señaló que el alto número de pacientes recuperados que no tiene a donde ir se debe también a que muchas familias se niegan a recibir a personas que estuvieron internadas por algún trastorno mental. “Existe miedo, más todavía si hubo una crisis fuerte o con violencia en la casa, si algún familiar resultó herido”, resaltó.

Con la pandemia aumentaron las consultas Un dato importante que el médico dio sobre las consultas en el hospital es que durante la pandemia aumentaron significativamente. Conforme explicó el promedio de consultas al mes era de 2.500 y durante los meses de restricciones y el avance del coronavirus, estas se incrementaron a 3.000.

Lea más: Impacto del Covid-19 en la salud mental en Paraguay

