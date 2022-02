Mercado de fichajes de la NBA en directo: cuatro jugadores a cambio de un Harden que ya ha pedido salir

Entornointeligente.com / L a NBA entra a un momento clave de la temporada con el cierre del mercado de traspasos , que tendrá lugar el próximo jueves 10 de febrero a las 21.00 horas (hora espaáola) . Una fecha marcada en rojo por los movimientos que se esperan en las últimas horas de mercado y que, en la mayoría de ocasiones, apenas afectan a los grandes nombres de la liga. Aunque en esta edición ya hemos visto moverse a jugadores como Juancho Hernangómez, Joe Ingles o Ricky Rubio .

Tras esa fecha, se entra en el territorio del ‘Buy out’, que es cuando un equipo liquida el contrato de un jugador y lo deja libre , tras lo cual entra a la lista de waivers para que lo reclamen con las condiciones del salario del contrato anterior , y si ninguna franquicia lo hace, se vuelve agente libre y puede firmar por quien sea y por la cantidad que sea.

Las últimas 48 horas del mercado se centran en la figura de James Harden y su posible llegada a los Sixers a cambio de Ben Simmons y en los movimientos que aspiran a hacer los Lakers para intentar revertir la situación de una temporada en la que no están cumpliendo con las expectativas.

Los Sixers no convencen a los Nets… de momento El que parecía el bombazo de este cierre de mercado en la NBA parece que se ha enfriado y James Harden terminará la temporada en los Nets. A pesar de las peticiones del escolta, que según la prensa estadounidense habría solicitado salir de Brooklyn , las ofertas que ha presentado la franquicia de Philadelphia no ha colmado las pretensiones de los neoyorquinos. Ni siquiera el pack formado por Matisse Thybulle, Andre Drummond, Seth Curry y Ben Simmons ha sido capaz de convencer a Sean Marks, que aspira a incluir a Tyrese Maxey en el traspaso. Un jugador que, de momento, Morey y los Sixers no quieren desprenderse.

