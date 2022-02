'Luto e indignação', diz filha de mulher que morreu e foi ironizada por estudante de Medicina em AL

Entornointeligente.com / RIO — Os comentários feitos por uma estudante de Medicina em Marechal Deodoro, no interior de Alagoas, causaram revolta na supervisora de recepção Dayane Silva, de 38 anos. Ela é filha de Lenilda Silva, de 62 anos, morta em uma unidade de saúde do município, nesta terça-feira. A indignação foi causada pelas postagens irônicas feitas pela universitária nas redes sociais, nas quais se queixava que a presença da enferma tinha interrompido o horário que a aluna tinha para dormir.

‘Morreu e eu não dormi’: Estudante de Medicina ironiza paciente e é afastada do estágio em AL

Dayane mora na cidade de São Paulo e soube que a mãe havia morrido às 5h40 de terça-feira. Mas no começo da noite ela recebeu uma mensagem no celular com prints das declarações feitas pela estudante de Medicina, que atuava na Unidade Mista Dr. José Carlos Gusmão, a mesma onde Lenilda havia morrido.

— Quando olhei e vi o nome da minha mãe, eu não acreditei, me deu muita revolta. Como um ser humano que quer ser médico zomba de um paciente? E principalmente um paciente que chega a falecer na mão dela? Então isso ficou muito marcante, muito ruim esse sentimento que a gente está. Tenho que viver meu luto e ao mesmo tempo indignação, a falta de respeito com minha mãe — disse Dayane, ao GLOBO.

‘Vai matar muito paciente desse jeito’: irmã de mulher que morreu e foi ironizada por estudante de Medicina em AL fica revoltada

Lenilda deu entrada na unidade de saúde às 2h22, após ter saído de sua casa às pressas na zona rural de Marechal Deodoro para procurar atendimento. De acordo com Dayane, por volta das 3h40 a paciente teve um infarto e a equipe médica tentava estabilizá-la para fazer transferência a um outro hospital. Mas Lenilda não resistiu e morreu. A idosa era diabética, tinha pressão alta e enxergava pouco, depois de ter feito duas cirurgias para tratar do glaucoma.

Estudante de Medicinia foi afastada de estágio por conta de postagens nas redes sociais em que ironizava morte de paciente Foto: Reprodução Redes Sociais Os comentários da estudante foram feitos depois que a idosa deu entrada na unidade de saúde. A universitária compartilhou uma imagem no Instagram que exibia o nome da paciente e escreveu: “Faltando 10 min para minha hora de dormir, chega mulher infartando e com edema agudo no pulmão e agora já passou 1h30 da minha hora de dormir. Tô puta”.

Na postagem seguinte, ela informou sobre a morte de Lenilda: “Atualizações: a mulher morreu e eu não dormi”.

— Como a pessoa é tão ruim? Como o ser humano é tão ruim com o outro? Não vê seu proximo com amor, ainda mais uma pessoa que quer ser médica, que está ali para salvar vidas, mas zomba desse jeito — afirmou Dayane.

Afastada do estágio As postagens da universitária circularam em grupos de Whatsapp, nos quais a estudante foi criticada pela insensibilidade e exposição da paciente, até chegarem à direção do curso de Medicina onde ela está matriculada.

O Centro Universitário Cesmac publicou uma nota nas redes sociais em que informa ter iniciado um processo administrativo para investigar o caso. A universidade afirmou que a aluna cursa o nono período do curso de Medicina na instituição e cumpria estágio no regime de internato em uma unidade de emergência.

Segundo a nota, a jovem foi afastada de suas atividades acadêmicas na universidade e pela Secretária de Saúde de Marechal Deodoro.

— Eu acho que a faculdade não deveria suspender, como fez, mas expulsar, porque um ser humano desse não serve para ser médico — desabafou Dayane.

Nesta quinta-feira, o Conselho Regional de Medicina (CREMAL) informou à Gazeta de Alagoas que vai investigar as circunstâncias em que ocorreu a morte de Lenilda.

