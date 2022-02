Europa occidental se acerca al fin de la pandemia: cuáles son las restricciones que dejan de aplicarse #coronavirus

Entornointeligente.com / Por Infobae

Incluso la OMS pareció dar una luz verde a estas decisiones. La semana pasada, Hans Kluge, director para Europa de la Organización Mundial de la Salud, consideró que la región podría entrar pronto "en un largo periodo de tranquilidad", gracias a los altos porcentajes de población vacunada, la escasa virulencia de la variante ómicron y el fin del invierno, aunque pidió mantener las alertas por la posible aparición de una cepa más virulenta. De todos modos, comentó que se vive "una 'tregua' que podría traernos una paz duradera"

Hasta hace unas semanas, la tendencia que parecía avanzar en el Viejo Continente era la obligatoriedad de la vacuna. Pero el aparente descenso de contagios habilitaría el levantamiento de medidas

Reino Unido

Este miércoles, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció su propuesta para adelantar el fin de los mandatos de aislamiento para las personas que se contagien. Desde marzo, si se aprueba el plan, los positivos no estarán obligados a cumplir los cinco días de cuidados que se piden hoy

Inglaterra ya había levantado a finales de enero casi todas las restricciones por coronavirus que se habían reimpuesto a principios de diciembre para hacer frente a la variante Ómicron, con lo que ya no se exigirán máscaras en lugares cerrados y se archivarán los pasaportes de vacunación

Suecia

También este miércoles, entró en vigor la eliminación de todas las restricciones vigentes en Suecia, debido al alto porcentaje de población vacunada y a la menor peligrosidad de la variante Ómicron

Desde hoy, los bares y restaurantes podrán continuar abiertos a partir de este miércoles después de las 23 horas y desaparecerán todos los límites de aforo en actos públicos, así como la recomendación de trabajar desde casa, de reducir los contactos en interiores y de usar mascarilla en el transporte público, que en Suecia nunca ha sido obligatoria

Dinamarca

El gobierno danés fue el primero en eliminar todas las restricciones, desde el 1 de febrero, por considerar sus autoridades que la variante ómicron no implica un “peligro” para su sanidad ni sus habitantes y pese a los altos niveles de incidencia que registra el país nórdico

Ya no es obligación usar mascarillas en interiores, han desaparecido las restricciones en los restaurantes y bares, la vida cultural y social y reabren las discotecas

Dinamarca ha tomado su decisión en función de tres criterios: la menor virulencia del ómicron, una tasa de vacunación elevada y el margen de maniobra que aún tienen los hospitales. “Los dos primeros criterios se aplican a casi todos los países de Europa occidental”, explica a la AFP el epidemiologista Antoine Flahault. Mientras que el tercer criterio, la capacidad de los hospitales, “puede depender del sistema sanitario local”, explica. Dinamarca ha mostrado más capacidad de gestión hospitalaria del covid que el Reino Unido, añade

Noruega

El Gobierno de Noruega levantó la semana pasada la mayoría de las restricciones impuestas para prevenir el COVID-19, con algunas excepciones, según informó el primer ministro, Jonas Gahr Store

Las autoridades ya no limitarán el número de personas que pueden asistir a domicilios ni a eventos en interiores o exteriores. Además, en eventos con asientos fijos, como el cine, el teatro o las iglesias, las autoridades noruegas han eliminado el requisito de la distancia física, lo que significa que podrán cubrirse los aforos completamente. No obstante, aún es obligatorio en Noruega utilizar mascarilla si no es posible mantener la distancia física. El Gobierno prevé levantar las últimas restricciones antes del 17 de febrero, si el desarrollo de la pandemia lo permite, según un comunicado del Ejecutivo

Finlandia

Finlandia pondrá fin a todas las restricciones del COVID-19 en febrero, dijo el lunes la primera ministra Sanna Marin. El gobierno socialdemócrata negociará con los otros partidos en el Parlamento el cronograma para la eliminación de las restricciones, indicó la funcionaria

España

Los españoles pueden desde esta semana salir al aire libre sin mascarilla, en momentos en que varias regiones levantan restricciones debido a la mejora de los indicadores sanitarios

Italia

El ministro italiano de Sanidad firmó una ordenanza por la que dejarán de ser obligatorias las mascarillas en exteriores desde el 11 de febrero, aunque se deberán utilizar en caso de aglomeraciones

El ministerio italiano explicó en otra nota que estudia un levantamiento progresivo de las restricciones de aforo en los estadios y otras instalaciones deportivas, cubiertas y al aire libre. Así, se analiza abrir estos espacios desde el 1 de marzo al 75 % de aforo si son abiertos y al 60 % si son cubiertos, y después, si los datos epidemiológicos son positivos, se continuará con la tendencia para que puedan llenarse al completo

Alemania

El presidente de la Sociedad Alemana de Hospitales, Gerald Gaß, señaló en declaraciones al diario “Bild” que para las próximas semanas ya no teme una saturación del sistema sanitario a pesar de la ola causada por la variante ómicron. Subrayó que la razón decisiva son las actuales restricciones para contener el coronavirus, que “han contribuido notablemente a que la temida ola fuera menor de lo temido”

En ese sentido se mostró partidario de mantener las medidas hasta que se haya alcanzado el pico de la ola que el gobierno estima que ocurrirá en una o dos semanas, tras lo cual debería ser posible “sin dudas, contemplar un levantamiento gradual” de las restricciones

Francia

Francia estudia poner fin a la obligación de presentar el pasaporte de vacunación para poder acceder a restaurantes o lugares de ocio para “finales de marzo o inicios de abril”, indicó este miércoles el gobierno. Según indicaron, la evolución de la situación sanitaria permite esperar que en esas fechas “la situación haya mejorado lo suficiente como para que se esté en disposición de levantar las últimas medidas”

En suma, Europa registra un millón de nuevos casos casi a diario. Aunque las pruebas preliminares de varios países han demostrado que ómicron es más leve que las variantes anteriores, un gran volumen de casos puede sobrecargar potencialmente los sistemas sanitarios de todo el mundo

Según un recuento de Reuters, se tardó más de un mes en alcanzar los 400 millones de casos de COVID, frente a los cinco meses que transcurrieron entre los 200 y los 300 millones. La pandemia ha acabado con la vida de más de 6 millones de personas en todo el mundo

