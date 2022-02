EntornoInteligente | Mulher condenada no Porto a 18 anos de prisão por matar a ex-companheira

Entornointeligente.com / O tribunal criminal de São João Novo, no Porto, condenou esta quarta-feira a 18 anos de prisão uma mulher que matou a sua ex-mulher com 12 facadas, em Março de 2021

A arguida foi condenada pela prática de um crime de homicídio qualificado e outro de violência doméstica nas penas de 17 anos e dois anos e meio, respectivamente. Daqui resultou o cúmulo jurídico de 18 anos de reclusão

A arguida foi condenada também a pagar uma indemnização de 25 mil euros à mãe da vítima

Ao ler a decisão do caso, o presidente do colectivo de juízes, Pedro Menezes, disse que “não há razões para afastar a especial censurabilidade” da conduta da arguida

“Foi um acto de puro egoísmo. Espero que o tempo que vai passar na prisão a faça reflectir no seu erro”, observou, dirigindo-se à mulher condenada

A vítima, de 25 anos, foi atacada às 6h35 de 13 de Março de 2021 na rua Benjamim Gouveia, no Porto, quando ia para o trabalho, numa cadeia de fast-food. Foi atingida com 12 golpes de faca no tórax, costas, braços e pescoço

A arguida agiu inconformada com o divórcio de ambas, após um casamento alegadamente marcado por frequentes episódios de violência doméstica

No julgamento, pediu perdão pelo homicídio, declarando-se arrependida. “Não era este o desfecho que queria”, assegurou

Polícias envolvidos na investigação do caso contaram que a arguida se entregou numa esquadra depois de cometer o crime, dizendo achar que tinha matado uma pessoa

As testemunhas contaram que a arguida apresentava a roupa ensanguentada e os olhos inflamados por acção de gás pimenta, que foi lançado, segundo os agentes, pela vítima na tentativa de travar o ataque de que estava a ser alvo

Nas alegações finais, em Janeiro, o Ministério Público pediu a condenação da arguida a 18 anos de prisão

A defesa admitiu apenas uma condenação por homicídio por negligência

