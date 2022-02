Elizangela faz desabafo sobre solidão após Covid: 'Quem não sente a minha falta é porque não me ama'; veja vídeo

Entornointeligente.com / Depois de ficar internada em estado grave por conta da Covid-19 e de receber muitas críticas por não ter se vacinado, a atriz Elizangela fez um desabafo em seu perfil nas redes sociais. A atriz falou sobre solidão e decepção: “Quem não me procura é porque não sente a minha falta. Quem não sente a minha falta é porque não me ama. O destino decide quem entra na minha vida, mas eu decido quem fica nela”, disse ela em um vídeo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elizangela (@atrizelizangela)

A atriz de 67 anos, que ficou hospitalizada por quatro dias, também falou sobre se valorizar diante de quem não dá valor: “A verade dói, mas só dói uma vez. A mentira dói cada vez que a gente lembra dela. A gente tem que valorizar quem valoriza a gente e não dar prioridade para quem trata a gente como opção”, completou ela.

Internação: Entenda a Covid de Elizangela

No dia 3 de fevereiro, durante live, ela disse que ainda faz uso de oxigênio e confirmou que não tomou vacina contra o coronavírus. Ela contou que foi internada por causa de uma pneumonia, que provocou baixa oxigenação. Isso a levou a tomar medicação venosa para um combate mais rápido do problema nos pulmões.

Relembre a trajetória de Elizangela Elizangela. Atriz de 67 anos começou a trabalhar aos 7, fazendo comerciais ao vivo na TV Excelsior Foto: Divulgação Beleza brejeira. Elizangela emendou um papel atrás do outro desde que estreou nas novelas, em “Cavalo de aço”, em 1973, como a bela Teresa Foto: Arquivo Elizangela estreou na TV como criança, no programa "Clube do Guri", na extinta TV Tupi, em 1965 Foto: Globo/Estevam Avellar Marinheira. Atriz foi assistente de Pietro Mario em 'Capitão furacão', primeiro programa infantil da Globo Foto: Carlos Ivan / Divulgação Elenco de "Capitão Furacão", em 1968: Elizangela, (de botas brancas) com Pietro Mario (de barba e cachimbo) Foto: Arquivo Pular PUBLICIDADE Elizangela e Renata Sorrah em cena de "Senhora do Destino" Foto: TV Globo / Gianne Carvalho Elizangela, no papel de Cilene, contracena com Patrícia Pillar em "A Favorita" Foto: TV Globo / João Miguel Júnior Cena de "Império" Foto: GLOBO/Alex Carvalho / GLOBO/Renato Rocha Miranda Elizangela em cena com Maria Zilda Foto: TV Globo / Lucíola Villela Elizangela em “A força do querer”, novela de Glória Perez. Atriz já atuou em mais de 30 produções para a televisão Foto: Divulgação

A atriz Elizangela foi internada no dia 20 de janeiro em Guapimirim, na Baixada Fluminense, em estado grave com sequelas respiratórias da Covid. Segundo a prefeitura, ela chegou passando muito mal ao Hospital Municipal José Rabello de Mello e quase teve que ser intubada.

A assessoria de imprensa da artista afirmou, na ocasião, que Elizangela é “bem rebelde” e radicalmente contra a vacinação — como deixa claro em suas redes sociais. Ela não tomou nenhuma dose do imunizante contra a doença.

O Globo, um jornal nacional: Fique por dentro da evolução do jornal mais lido do Brasil

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com