Buscan identificar al “amigo” que entregó a Marcos Rojas al sicario

Entornointeligente.com / Olimpia comenzó la Copa Libertadores 2022 con triunfo. El Decano, que arranca el certamen desde la Fase 1 , superó por 1-0 a la Universidad César Vallejo en el Nacional de Lima y encaminó la clasificación a la Fase 2 del certamen continental. A pesar de la victoria, tanto Fernando Cardozo y Julio César Cáceres apuntaron a la falta de contundencia. En el caso del técnico, el Emperador expresó preocupación.

Lea más: “Fue un resultado bastante bueno y favorable para nosotros”

” Siempre es importante generar situaciones de gol. Tuvimos varias, pero nos faltó la tranquilidad para tomar buenas decisiones . Me voy conforme por haber tenido las situaciones de gol, pero me voy preocupado por no ser certero y haber ampliado el marcador”, señaló el DT, campeón de la Copa Paraguay y de la Supercopa Paraguay , que dirigió por primera vez en una competencia internacional.

Cáceres también hizo referencia a la revancha y mencionó que “la pelota parada tenemos que mejorar”. ” Estuvimos flojos en la pelota parada, que tenemos que mejorar más . Tenemos que seguir trabajando en generar situaciones de gol y tratar de concretarlas. Me voy conforme con la entrega del equipo y nos vamos con la victoria, que no es nada definitivo porque tenemos otra partido de noventa minutos en casa”, finalizó.

