Variante ómicron amenaza los viajes de uruguayos al exterior

Ómicron , la nueva variante de coronavirus se disemina más fácilmente que las anteriores y tiene en jaque a todo el mundo. Más allá de lo sanitario, la cepa amenaza a sectores que habían sido golpeados por la pandemia . Las agencias de viaje ya sienten las consecuencias con un “parate” en las compras de pasajes al exterior .

Carlos Pera , presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje (Audavi) y médico, explicó a El País que la transmisibilidad de ómicron es “muy grande”, pero como contrapartida, y gracias a la vacunación, el nivel de casos en CTI es inferior al de las otras cepas.

La explosión de casos de la cepa a nivel mundial se suma a la reciente celebración de las fiestas tradicionales, lo que ocasiona un “parate” de viajes al exterior reflejado en el mes de diciembre. “Hubo una disminución tanto de las consultas, como de las compras”, confirmó Pera sobre el comportamiento del público en el último mes del año a diferencia de noviembre, que había sido “muy bueno” en ventas.

De todos modos, Pera señaló que hay “optimismo” y se piensa que la situación “rápidamente se va a revertir”, dado que como baja la demanda de pasajes las tarifas también tienden a descender. Por lo que, por ahora, subrayó que “no hay una brutal incidencia” en cancelaciones por el covid y los viajes programados se están cumpliendo, más allá de que hay algunos inconvenientes con aerolíneas porque muchas tripulaciones se han contagiado.

Para las agencias de viaje, el 2021 finalizó “mejor” que el 2020 producto del mayor interés por viajes , especialmente de julio en adelante donde repuntó la actividad. “El sector cerró con pérdidas, pero no con tantas como las que tuvimos en años pasados”, indicó Pera.

El director de 5M Travel Group y CEO de TocToc Viajes Andrés Gil señaló a El País que “cualquier señal que genere incertidumbre en una industria que vende sus servicios con cierta anticipación incide sobre la demanda”.

“Afecta y está afectando, pero no de forma drástica”, aseguró. Esto, porque el mercado “traía una inercia que se mantiene”. “Ha mermado la demanda, pero más que nada se incrementaron las consultas de los que ya tenían viajes comprados”, explicó.

Por la nueva cepa, los viajeros se ven incentivados a averiguar más sobre la realidad del país que van a visitar. Eso se traduce en “muchas llamadas” a las agencias y, en algunos casos, pedidos de reprogramación dependiendo del destino. Los menos afectados son los del Caribe, Cancún y Punta Cana.

“Lo que tratamos de transmitir es un poco la corriente dominante de que el gran problema que había antes, que era el tema de las hospitalizaciones y la gravedad de los casos es diferente y eso debe obligar a pensar mejor y no dejarse arrastrar por la ola mediática”, afirmó Gil. Esto, porque según dijo la principal incidencia de la nueva variante es sobre la “psicología de los viajeros”.

En resumen, Gil señaló que el impacto de ómicron “existe”, aunque no es “dramático”, porque las consecuencias de la cepa no son de la misma gravedad que las anteriores, que llevaban a una mayor hospitalización a nivel de terapia intensiva. En otras olas, los viajeros llegaban al extremo de preguntar a las agencias cuál era la capacidad instalada de CTI del país a visitar. Pese a todo, la recomendación siempre es viajar con asistencia en viaje, porque los seguros de covid cubren la estadía adicional y los costos de los cambios de pasajes.

Gonzalo Rodríguez , director de Carrasco Viajes, reconoció a El País que “hoy los pasajeros buscan seguridad” y la llegada de una nueva variante “genera incertidumbre”.

“Lo que juega a favor en Uruguay es que la mayoría de la gente tiene dos y tres dosis aplicadas, entonces no hay tanto miedo porque parecería que no tuviera grandes complicaciones”, explicó. En ese marco, destacó que al momento los países no han tomado medidas de cierre debido al virus.

Rodríguez consideró que la presencia de ómicron coincide de por sí con una baja demanda de viajes producto de la época del año, en referencia a los últimos días de diciembre y primeros de enero, donde el turismo se concentra en lo nacional.

Según añadió, todavía no se observa un impacto sobre la demanda, “pero podía llegar a afectarse” a futuro.

