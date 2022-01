Todas as vítimas da queda do paredão em Capitólio são identificadas pela polícia; veja quem são

Entornointeligente.com / RIO — A última vítima do desabamento em Capitólio foi identificada pela Polícia Civil de Minas Gerais, na tarde desta segunda-feira. Com isso, todos os mortos no desastre já foram identificados. São eles: Carmen Pinheiro da Silva, de 43 anos, Rodrigo Alves dos Anjos, de 40, Geovany Teixeira da Silva, de 37, Geovany Gabriel Oliveira da Silva, de 14, Thiago Teixeira da Silva Nascimento, de 35, Júlio Borges Antunes, de 68, Maycon Douglas de Osti, de 24, Camila da Silva Machado, de 18, Sebastião Teixeira da Silva, de 64, e Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57. Os bombeiros informaram por volta das 19h que as buscas por segmentos corpóreos e partes dos barcos foram suspensas. Nesta terça-feira, uma reunião irá definir se as buscas serão retomadas ou encerradas.

Polícia identifica todos os corpos das vítimas de desabamento em Capitólio Carmem Pinheiro da Silva, de 43 anos, natural de Cajamar (SP) Foto: Reprodução Redes sociais Carmem e Camila eram mãe e filha e estavam juntas na lancha Foto: Reprodução redes sociais Camila da Silva Machado, 18 anos, nascida em Paulínia. Será enterrada em Sumaré. Foto: REprodução redes sociais Maycon Douglas de Osti, 24 anos, nascido em Campinas. Será enterrado em Sumaré. Foto: Reprodução Mykon era namorado de Camila Foto: Reprodução redes sociais Pular PUBLICIDADE Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57 anos, natural de Itaú de Minas. Será enterrada em Serrania. Foto: Reprodução redes sociais Sebastião Teixeira da Silva, 64 anos, natural de Anhumas. Será enterrado em Serrania. Foto: Reprodução redes sociais Marlene e Sebastião eram casados e pais pais de Geovany Teixeira Foto: Reprodução Redes sociais Geovany Teixeira da Silva, 37 anos, natural de Itaú de Minas. Será enterrado em Serrania. Foto: Reprodução redes sociais Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos, natural de Alfenas. Será enterrado em Serrania Foto: Reprodução redes sociais Pular PUBLICIDADE Thiago era primo Geovany Gabriel Foto: Reprodução redes sociais Thiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 anos, nascido em Passos. Será enterrado em São José da Barra. Foto: Reprodução Julio Borges Antunes, 68 anos, natural de Alpinópolis (MG). Será enterrado em São José da Barra Foto: Reprodução/Redes sociais Rodrigo Alves dos Anjos, 40 anos, nascido em Betim (MG). Ele era o piloto da lancha Foto: Reprodução

Acidente em Capitólio: O que se sabe até agora e o que falta esclarecer

As vítimas estavam na mesma lancha, que tinha o nome de “Jesus”, segundo o delegado regional da Polícia Civil, Marcos Pimenta. Elas foram identificadas por meio de comparação de digitais (papiloscopia). As análises são realizadas pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil de Minas Gerais, com a colaboração da Polícia Federal nos casos necessários.

Tragédia em cânion de Capitólio : prefeito admite falta de estudo de risco geológico

O médico-legista do PPI, Marcos Amaral, resume que “foi um trauma de altíssima energia”. Devido à situação dos corpos, estão sendo aplicados os protocolos adotados no caso das vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte, inclusive com a colaboração de profissionais do Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, na capital.

— As identificações podem ser feitas por DNA, comparação de radiografias e arcada dentária, e por digitais — descreve o médico-legista. Ele informou ainda que, a coleta de impressões digitais foi feita e encaminhada ao Instituto de Identificação para análise.

Todos se conheciam e estavam hospedados no mesmo hotel , uma pousada em São José da Barra, segundo o delegado. Entre as vítimas, há uma família de quatro pessoas: pai, filho e avó e avô. Marlene e Sebastião eram casados e pais de Geovany Teixeira, que estava acompanhado do filho, Geovany Gabriel. Maycon estava junto com a namorada, Camila, a mãe dela, Carmem, e o padrasto, Geovany, que também era primo de Thiago. Julio era amigo da família. Já Rodrigo era o piloto da lancha.

PUBLICIDADE Tragédia : Famosos se solidarizam com famílias de vítimas de acidente em Capitólio

Acidente neste sábado teve pelo menos outros 32 feridos, segundo o Corpo de Bombeiros

A Marinha abriu um inquérito para apurar as causas e circunstâncias do acidente. A Polícia Civil também investiga o caso. Inicialmente foi informado que uma tromba d’água provocou a queda de pedras que atingiram lanchas que estavam na região. Antes, a Defesa Civil já havia advertido para a ocorrência de chuvas intensas. Segundo a corporação, 27 pessoas já foram atendidas em unidades de saúde e liberadas.

. Foto: Editoria de Arte Buscas são retomadas nesta segunda O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas, Pedro Aihara informou, nesta segunda-feira, que militares retomaram as buscas por fragmentos de pessoas e por objetos no Lago de Furnas, em Capitólio (MG).

A operação tem participação de cerca de 50 militares, com 11 mergulhadores experientes. As buscas contam com o apoio de quatro lanchas e três motos aquáticas, além de outras sete viaturas, conforme balanço da corporação.

O Lago de Furnas, com mais de 1.400 quilômetros quadrados de área, atrai vários turistas que buscam passeios de lancha e mergulhos na região, cercada por cachoeiras e cânions formados por rochas com mais de 20 metros de altura. Lanchas podem ser alugadas por cerca de R$ 2.000 para grupos de oito a dez pessoas. Agências de turismo também oferecem opções de passeios em embarcações guiadas. Em geral, eles duram entre três a sete horas. O local é visado sobretudo por turistas do estado São Paulo e da capital mineira.

PUBLICIDADE

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com