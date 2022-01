Rosmer Jurado Van Grieken: ‘Hubo un crecimiento récord de las exportaciones de bienes’

Al cierre de este año, el sector de las exportaciones podría experimentar el más importante aumento de los últimos cinco años. “Lo que nosotros estamos esperando es que por primera vez en la historia estemos rompiendo la barrera de los $3,500 (mil millones)”.

Rosmer Jurado Van-Grieken, expresidente de la Asociación Panameña de Exportadores (Apex), miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Industriales de Panamá y del Centro Nacional de Competitividad, reconoció el crecimiento experimentado en los últimos cinco años en el sector, pero cuestionó que el país sigue siendo el que menos exporta en la región

¿Cuál fue el desempeño de las exportaciones durante el 2021?

Hubo un comportamiento positivo. El análisis de los primeros diez meses (enero – octubre), de las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec), indica un crecimiento récord de las exportaciones de bienes de Panamá que ha sido impulsado, en gran medida, por la minería metálica.

¿Cuál fue el monto de las exportaciones en este periodo?

$2,816 (mil millones), un incremento con respecto al año pasado del 94%. En los últimos cinco años, hemos estado en un proceso de crecimiento de las exportaciones que se ha acelerado a partir de 2019. Este (2021) es el quinto año consecutivo de crecimiento de las exportaciones panameñas. Lo que nosotros estamos esperando es que por primera vez en la historia estemos rompiendo la barrera de los $3,500 (mil millones). El año pasado también habíamos roto el récord de exportaciones. Es decir, que hemos tenido un desarrollo bastante bueno de las exportaciones. Y, adicionalmente, se ha diversificado la oferta exportable en rubros industriales…, etc. Estamos superando todas las cifras históricas que tenemos.

¿Cuál es la proyección de cierre de año de las exportaciones?

Al ritmo que llevamos actualmente proyectamos superar la barrera de los $3 mil millones en exportaciones. Proyectamos $3,200 millones en ese rango vamos a estar cerrando las exportaciones de bienes de 2021.

¿Qué porcentaje de las exportaciones representó la minería metálica?

La minería es el grueso de las exportaciones. Algo muy importante que quiero aclarar es que las cifras oficiales de las exportaciones no incluyen lo que sale de las zonas francas especiales. Estas son empresas que exportan productos hechos en Panamá. Una zona franca como Howard o Panamá Pacífico no se contabiliza en estas cifras. Así que es importante hacer esta aclaración. Lo que quiere decir es que posiblemente exista alrededor de unos $700 millones que no estén contabilizados en la estimación de bienes.

Sin la minería, ¿hay crecimiento de las exportaciones?

Cuando hacemos un análisis de las exportaciones, sin incluir minería, las exportaciones tienen un incremento de un 12.8%. Es decir, estamos refiriéndonos a un incremento de doble dígito en un periodo tan difícil como ha sido el año 2021. Para todos los efectos estamos hablando de un monto de $632.2 millones comparado con los $552 millones del mismo periodo del año pasado. Eso también es una buena noticia porque significa que estamos exportando rubros tan importantes como el banano, la pesca y productos del mar que tienen una incidencia en la agroindustria.

¿Cuál es la oferta exportable panameña?

Lo que más exporta el país siguen siendo los productos alimenticios y los agroindustriales. Hasta el 2019, el banano era el rubro 1 de exportación. Hoy, ese sitio lo ocupa el cobre. Otros rubros importantes, por ejemplo, el aceite de palma, productos del mar, desperdicios de hierro y acero también componen una parte importante de la oferta de exportación de Panamá. Definitivamente, tenemos buenas noticias en el sector exportador: estamos teniendo un buen desempeño a pesar de la situación de la pandemia.

Establezca la importancia de las exportaciones para la reactivación económica

Me referí a la oferta exportable panameña, donde un gran porcentaje, la mitad, son productos de alimentos que tienen una gran incidencia en la mano de obra. La exportación genera divisas. Y, cuando producimos localmente y exportamos estamos ayudando a la balanza comercial. Así logramos que a nuestro país ingrese divisas que es importante para poder generar desarrollo. En el caso del sector productivo, todo lo que es la parte agrícola, manufacturera e industrial genera un porcentaje mayor de mano de obra.

Nosotros tenemos socios comerciales muy importantes. Tenemos mercados como el estadounidense y el europeo. Cuando hacemos un análisis a dónde nosotros exportamos los demás rubros, tenemos que tomar en consideración que como socio comercial número uno está Estados Unidos. Y, como número dos, los países bajos. Posteriormente, vienen una serie de países que tienen una gran incidencia.

Cuando tomamos en cuenta la exportación global, entonces estamos hablando de la minería. Allí China se convierte en el principal destino de las exportaciones. Le siguen Japón, Corea del Sur y España, etc. El perfil cambia un poco cuando cambiamos un poco la oferta exportable. Cuando excluimos el cobre, casi el 80% de las exportaciones se venden a países con los que tenemos tratados comerciales, en este caso la Unión Europea es el número uno. También tenemos el mercado centroamericano y el resto de los países latinoamericano. Estamos sacando ventajas de los tratados comerciales.

¿Qué debemos mejorar en el sector de las exportaciones?

Creo que lo más importante para que nuestro país aproveche las oportunidades del sector es mejorar la competitividad. Eso significa comenzar con la educación para permitirnos insertarnos en las nuevas corrientes de tecnología para diversificar la oferta exportable y producir más productos manufacturados y menos materias primas. De esa manera podemos generar mayor empleomanía al país. Para eso el Estado juega un rol importante mejorando todo lo que tiene que ver con la tramitología, la infraestructura y el transporte. Todavía el país tiene grandes desafíos porque tenemos prácticamente todo nuestro eje canalero (Panamá/Colón/Panamá Oeste) que es donde se desarrolla mejor el Producto Interno Bruto (PIB). Pero, tenemos que meterle la mano al interior del país y darles las herramientas para que pueda generar riquezas. Creo que por allí también tenemos que tomar en consideración que el interior del país depende del sector productivo. En la medida en que podamos darles las herramientas al sector productivo para generar mayor desarrollo, nosotros automáticamente estaríamos generando una mayor competitividad al país. Así que hay que empezar por ese lado para aprovechar la gran ventaja logística de Panamá.

¿A cuánto asciende la empleomanía del sector?

El sector de exportaciones está alrededor del 5% del PIB. Pero, cuando hablamos de empleomanía nos referimos a todo lo que tiene que ver con manufactura, con la parte agrícola, en donde hay una gran cantidad de empleos. Pero, no todo es atribuible a exportación porque también hay producción para el mercado local. Pero, en términos generales se convierte en uno de los principales actores en temas de empleomanía con toda esta situación actual, en donde sectores tradicionales como la construcción y el turismo se han visto afectados de manera muy importante. Entonces, en estos momentos estos son los sectores que han generado mayor cantidad de actividad económica y si le seguimos apostando a futuro podemos ayudar a reactivar la economía.

¿Cómo está el país en exportaciones en relación al resto de los centroamericanos?

Para que tengas una idea, somos el país de Centroamérica que menos exporta bienes. Costa Rica es el principal exportador de la región y lo tenemos al lado. Debería servirnos de estímulo para ver cómo un país tan pequeño puede exportar muchísimo más que nosotros. Exporta tres veces lo que exporta Panamá. Antes la diferencia era mucho mayor. Pero, en términos generales estamos de último en la fila. Aunque, estamos creciendo y fomentando un volumen de exportaciones y esperamos y apostamos a que lograremos duplicar nuestras exportaciones en los próximos dos a tres años. Ese impacto en el PIB del país se va a duplicar y eso va ser muy importante para poder generar empleos y riquezas y para poder traer divisas y mejorar la condición de la balanza comercial. De lo contrario, los países cuando no pueden traer divisas o generar inversiones van a depender básicamente del endeudamiento, una cosa que es peligrosa.

