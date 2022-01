Ministra apela ao voto antecipado e estima cerca de 400 mil confinados no dia das eleições

A ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, apelou esta segunda-feira ao voto antecipado, no final de um dia em que recebeu os partidos com representação parlamentar para discutir as condições do exercício do direito de voto nas eleições legislativas de dia 30.

“Estamos convencidos, neste momento, que teremos na altura das eleições mais ou menos o mesmo nível de pessoas confinadas que tivemos nas presidenciais, em que havia um universo de 383.346 cidadãos confinados “, admitiu em conferência de imprensa, depois de ter estado reunida com todos os partidos com representação parlamentar para discutir as condições do exercício do direito de voto nas eleições legislativas.

“Fazemos apelo ao voto antecipado. É possível fazer independentemente da condição” , apelou a governante, que aguarda “um parecer independente” para que sejam tomadas as “medidas adequadas” para que possam votar o maior número de pessoas num contexto pandémico de dezenas de milhares de casos positivos de covid-19 por dia.

Subscrever Ainda assim, a ministra mostrou-se confiante de que a diminuição de dez para sete dias de isolamento de infetados assintomáticos leve mais gente às urnas. “As novas regras de isolamento diminuem em 30% as pessoas isoladas” , frisou.

Também as previsões dos peritos, que apontam para que o pico da pandemia seja “nesta semana ou na próxima”, deixam Van Dunem confiante. “No dia das eleições o número de casos estará já a decrescer. A experiência de outros países é de que depois de um aumento exponencial de casos verifica-se uma queda abrupta, o que nos leva a crer quer número de pessoas confinadas será semelhante ao das últimas presidenciais” , salientou, revelando que apenas 4% dos eleitores pediram para exercer voto domiciliário.

“Queremos garantir o direito de sufrágio ao maior número de pessoas em condições de segurança, através da vacinação mas também em matéria de equipamentos” , concluiu.

