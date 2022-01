Los tiempos cambian, mutan, se transforman

Entornointeligente.com / Lunes, 10 de enero de 2020. Los pueblos al igual que las personas pasan por etapas, distintas etapas, sobre todo en su proceso de desarrollo y crecimiento, en su maduración como comunidad y agrupación humana, en su consolidación y creación de valores. Se equivocan quienes pretender hacer creer a los demás, a los otros, que los pueblos de este planeta azul pueden ser manipulados y manejados at infinitum. Tal vez, y eso descorazona a muchos, en sus fases iniciales de inmadurez y falta de desarrollo de la conciencia, los pueblos puedan ser conducidos a precipicios existenciales y llevados a su autodestrucción, pero, afortunadamente, los pueblos maduran, analizan, crecen y evolucionan. Eso es un hecho, que podemos corraborar en la historia de la humanidad, con algunas excepciones. En estos países del nuevo mundo se nota un cambio y una definición en diversas áreas que por el estado de desarrollo de la humanidad en el pasado, se tardaba muchos años en lograr, décadas y más y que ahora, en estos tiempos de revolución comunicacional, de avances acelerados solo ha requerido de menor tiempo. Los pueblos y su gente avanzan, hay caídas y hay levantadas y la humanidad a pesar de los múltiples errores en que ha incurrido sigue evolucinando, vamos hacia tiempos mejores. No hay posiciones eternas en el devenir de la humanidad, el avance constante y el adelanto parecen indetenibles, salpicados de errores y de baches, pero hacia delante, hacia etapas de mayor evolución que nos permitirán una vida más grata, más íntegra y más segura. Se equivocan los que creen que ya llegaron al final del camino, aún hay mucho por recorrer y estamos avanzando. Miremos el futuro con esperanza y no abandonemos la lucha por una vida mejor para todos. Nadie posee la llave que abre todas las puertas y todos tenemos nuestras dosis de razón, aprendamos a convivir en armonía y manteniendo el respeto mutuo. Una mente amplia y un corazón generoso son tremendos aliados para el avance en este mundo lleno de contradicciones y sin sentidos. Adelante pues y avancemos con la brisa de nuevos tiempos que vendrán. Buenos días mi querida Venezuela.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com