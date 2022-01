Irán insta a un diálogo político para dirimir conflicto en Yemen

Entornointeligente.com / El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian, expresó su preocupación este lunes por la situación persistente en Yemen precisando en la necesidad de poner fin al conflicto impuesto por la llamada coalición que lidera Arabia Saudita.

El canciller iraní, durante una reunión sostenida con el portavoz del movimiento popular yemení Ansarolá Muhamad Abdel Salam, afirmó que la solución a los problemas de Yemen es mediante un diálogo político.

Amir Abdolahian valoró que dicha resolución en el país solo puede concebirse con la participación de los yemeníes, enfatizando que solo ellos puede determinar el futuro de su país.

Iranian FM @Amirabdolahian and Deputy Sultan of #Oman discussed the latest developments in relations between the two countries, as well as important issues in the region.

— Iran Foreign Ministry ���� (@IRIMFA_EN) January 10, 2022 Por su parte, Abdel Salam, también jefe del equipo negociador yemení en las conversaciones para encontrar un camino que ponga fin al conflicto armado en Yemen, agradeció el apoyo de la República Islámica a su país.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian en su visita oficial en Mascate, la capital de Omán, sostuvo una reunión con viceprimer ministro del Consejo de Ministros de Omán, Fahd bin Mahmud Al Said.

Arabia Saudita lanzó en marzo de 2015 una campaña militar contra Yemen con la excusa de restaurar en el poder al fugitivo presidente yemení Abdu Rabu Mansur Hadi y hacer retroceder los avances del movimiento popular Ansarolá.

Según datos ofrecidos por la Organización de Naciones Unidas unas 35.000 personas han huido de forma involuntaria desde septiembre pasado como consecuencia de los ataques con misiles.

