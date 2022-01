Guaidó: Barinas nos dio una lección de resistencia, coraje, unidad y humildad

Como “una lección de resistencia, coraje, unidad, humildad y desprendimiento de liderazgos regionales que debemos seguir”, definió el Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, el triunfo de la oposición en el estado Barinas, durante el proceso repetido este domingo 9 de enero.

En rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, ofrecida este lunes 10 de enero en Caracas, reconoció el arduo trabajo realizado por todos los partidos políticos y la alternativa democrática para lograr la victoria en la llamada “cuna de la revolución”, que a diferencia del 21 de noviembre de 2021, fue aún más contundente.

“Dos veces fue derrotada la dictadura (en Barinas) por la valentía, solidez y consistencia del pueblo. Todo el poder de un Estado usurpado en Barinas; decenas de generales y no pudieron detener lo que es evidente: somos mayoría los que queremos cambio en Venezuela, no vamos a dejar de insistir hasta ver a Venezuela democrática libre. Somos mayoría, la resistencia democrática sí da frutos”.

Reitero que “la unidad, la claridad de propósito y el objetivo era derrotar al régimen, era lograr un espacio para la alternativa democrática, en unidad, con desprendimiento”; e insistió que es a través de un Acuerdo Integral como se puede lograr el cambio definitivo en el país a través de elecciones libres y justas.

“Un mensaje a los venezolanos: esto nos debe servir para enfrentar los retos que vienen, para reunificar y fortalecer la alternativa democrática, para fortalecer la posibilidad de un Acuerdo lntegral en Venezuela, para tratar en Unidad la posibilidad de una elección presidencial adelantada, o bien sea un evento electoral que yo llamo plebiscitario porque diferencio lo que es el mecanismo de activación de un Referendo Revocatorio, al evento electoral donde la gente decida si el dictador se queda o se va”.

Guaidó aprovechó también la oportunidad para enviar un saludo muy especial y de reconocimiento por su entrega y desprendimiento al recién electo Gobernador de Barinas, Sergio Garrido; a Freddy Superlano; Julio César Reyes y Aurora de Superlano.

Defensa de la voluntad El también Presidente del legítimo Parlamento nacional recordó que “el dilema no es votar o no, si no defender la voluntad de la mayoría de los venezolanos que quieren un cambio y volver la democracia en Venezuela”.

Destacó e insistió en que a través de la organización y movilización, de la que dijo es tarea pendiente, es como se puede lograr ese cambio tan anhelado y deseado.

“Nuestra ruta es lograr elecciones libres y justas para que los venezolanos puedan expresarse libremente. Vamos a seguir denunciando que no hay condiciones (electorales), decir la verdad no desestima el voto; estimula la lucha y la organización”.

Dijo que en unidad abordarán el tema de Referendo Revocatorio y explicó que “una cosa es la activación del Referendo Revocatorio, y otra cosa es el evento plebiscitario para salir de Maduro; no es infalible una ruta de la otra”.

“En el corto plazo Venezuela va a tener elecciones presidenciales, parlamentarias e incluso regionales y hay que prepararse desde ya. Es tarea constante construir consenso y acuerdo. Que Barinas sirva de ejemplo. Vuelvan Caras sí existe; se dio en tierra llanera, además”.

Mensaje a la FAN Un claro y directo mensaje a la Fuerza Armada Nacional (FAN) volvió a enviar el Presidente encargado de Venezuela al recordarles que existe la posibilidad de lograr un Acuerdo Integral que además de plantear elecciones libres y justas para poner fin a la crisis generada por el régimen, ofrece garantías para todos.

“A las FAN y a quienes aún sostienen al régimen: nosotros tenemos la disposición intacta de lograr un Acuerdo Integral”.

Asimismo reiteró que están listos para regresar a México y continuar con el proceso de negociación que aproxime una solución a la crisis en el país, a través de un Acuerdo Integral.

Finalmente, llamó a todos los sectores del país a trabajar por condiciones electorales para lograr elecciones libres y justas. / Nota de Prensa

