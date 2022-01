Cuidar la piel con cremas y tónicos – Diario 2001

Entornointeligente.com / Para cuidar la piel del rostro es necesario que conozcas cuál es tu tipo: si eres de piel seca , debes mantenerla hidratada con cremas . En el caso de la piel grasa , los astringentes son la mejor opción, ya que ayudan a reducir la cantidad de sebo que brota de ella y las cremas deben ser a base de agua.

Cuidar la piel Para desmaquillarte

Las leches desmaquillantes pueden usarse en todo tipo de piel, ya que su fórmula contiene aceites de distintos tipos. Funcionan mejor en los cutis secos y mixtos , pues con solo una pequeña cantidad pueden remover el maquillaje en su totalidad e hidratar al mismo tiempo.

Cuidar la piel sensible

Si tienes la piel sensible debes usar fórmulas limpiadoras que sean suaves y calmantes: prueba el tónico frotando ligeramente con un algodón. No todos los tonificadores son astringentes con base de alcohol. Los tónicos oxigenan la piel.

No temas a los exfoliantes

Son un buen recurso para limpiar tanto la tez grasa como la seca. En la primera se produce exceso de sebo que tiende a tapar los poros. La función de la exfoliación es remover células, bacterias y restos de sebo, evitando que aparezcan puntos negros y espinillas. En el cutis seco, la exfoliación permite la remoción de células muertas.

Piel limpia

A la hora de desmaquillarte tendremos que dar varias pasadas de limpiador en el rostro para eliminar por completo los rastros del maquillaje. Usa fórmulas suaves y equilibradas que eliminen las impurezas pero que no afecten el manto hidrolipídico.

Para refrescar

Los tónicos son un producto básico en el proceso de limpieza del cutis, ya que terminan de eliminar cualquier residuo de contaminación y maquillaje que haya quedado. Debes aplicarlo después de la loción limpiadora, después te aplicas la hidratante.Los procedimientos debes realizarlos con una almohadilla de algodón.

Limpiadores con alcohol

Los tónicos con alcohol son recomendables para personas con piel grasa, ya que les aporta una sensación de frescura. No los debes usar si tu piel es seca o sensible ya que tiene a irritar la piel.

Dato:

Las toallitas húmedas desmaquilladoras no poseen siempre la cantidad adecuada de desmaquillante. Además, desde el momento en que se abren quedan expuestas a las bacterias del exterior, por lo que usarlas con frecuencia para remover el maquillaje no es recomendable, pues propician un frotamiento más fuerte y durante más tiempo. Funcionan en ocasiones en que no se cuenta con otro medio para quitar los productos cosméticos.

