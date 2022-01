Así será la celebración por el 70 aniversario de reinado de Isabel II

Entornointeligente.com / El Palacio de Buckingham reveló este lunes el cronograma por los 70 años de reinado de Isabel II cuya celebración se extenderá por cuatro días y se llevarán a cabo el próximo mes de junio de 2022.

Pompa, boato y un concurso de postres centrarán los festejos previstos del 2 al 5 de junio, para celebrar el jubileo de platino de Isabel II, quien fue nombrada reina el 6 de febrero de 1952, tras la muerte de su padre Jorge VI.

Este año Isabel Alejandra María Windsor se convertirá en la primera monarca británica en alcanzar los 70 años de reinado. Para conmemorar la ocasión, el Palacio de Buckingham anunció las actividades entre la que destaca la “Jubilee Green Canopy”, que permitirá plantar 60.000 árboles en todo el país.

Otro de los eventos consistirá en un concurso nacional abierto a todos los profesionales de la repostería que tiene como objetivo “crear un nuevo postre” para la monarca británica.

Los finalistas elaborarán su receta ante un jurado que contará con la participación del jefe de cocina del palacio real. La receta ganadora se pondrá a disposición del público para ser reproducida en otras fiestas.

A su vez las celebraciones debutarán con un desfile por el centro de Londres donde más de 1.000 soldados, caballos y músicos participarán en el tradicional Trooping The Colour, que conmemora el cumpleaños de la reina.

Luego los pueblos y ciudades del país, los territorios de ultramar y los países de la Commonwealth encenderán un pebetero para celebrar el jubileo, mientras que el 3 de junio se oficiará una ceremonia religiosa en la Catedral St Paul de Londres.

Al día siguiente el Palacio de Buckingham será el escenario de un gran concierto que contará con varios artistas de talla mundial y el 5 junio se tiene previsto más de 200.000 fiestas organizadas por voluntarios de todo el país.

Finalmente los festejos se cerrarán con una gran marcha en Londres que combinará teatro, circo, música y arte callejero.

On February 6 this year, The Queen will become the first British Monarch to celebrate a #PlatinumJubilee .

🧵👇A thread on what to expect throughout the year as we celebrate Her Majesty’s 70 years of service to the UK and Commonwealth.

🔗 https://t.co/6RW1hMMKfv pic.twitter.com/8gAUTe1Zqf

— The Royal Family (@RoyalFamily) January 10, 2022

