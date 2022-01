António Costa lança vídeos para “desmontar a narrativa do PSD”

Entornointeligente.com / O secretário-geral do PS e recandidato a primeiro-ministro, António Costa, lança a partir desta segunda-feira uma série de vídeos em que defende que a economia portuguesa está a crescer e em convergência com a União Europeia, procurando dessa forma contrariar as teses apresentadas pelo PSD no seu programa eleitoral.

No primeiro desses vídeos, António Costa defende esta segunda-feira que a economia portuguesa cresceu “sete vez mais” entre 2016 e 2019 do que nos 15 anos anteriores a esse período e que o desemprego desceu para metade com os governos socialistas.

“Quando virámos a página da austeridade, em 2016, virámos também a página da estagnação. Depois de 15 longos anos de crescimento anémico, de apenas 0,4% em média, em cada ano, a nossa economia cresceu com o meu Governo 2,8%. Isto na média de cada ano entre 2016 e 2019. Cresceu sete vezes mais que nos 15 anos anteriores”, sustentou.

Subscrever De acordo com o atual primeiro-ministro, em resultado desse crescimento verificado entre 2016 e 2019, “o desemprego desceu para metade”.

“Há mais 500 mil pessoas empregadas e menos 441 mil pessoas em situação de pobreza ou exclusão social. E porque é que tivemos este crescimento? Porque gerámos confiança para as empresas investirem mais., porque as nossas empresas tornaram-se mais competitivas e aumentaram as exportações, porque recuperámos para o país a credibilidade internacional e, em consequência, as taxas de juro desceram, porque o rendimento das famílias melhorou”, advogou o secretário-geral do PS.

No vídeo agora divulgado, o líder socialista falou mesmo na existência de “um ciclo virtuoso”. “E foi assim – com esta política – que conseguimos devolver o valor das pensões que tinham sido cortadas e aumentá-las, assim como às prestações sociais, e investir no Serviço Nacional de Saúde e na escola, investir na segurança e na proteção civil, sem aumentar os impostos”, apontou depois.

António Costa defendeu ainda que, a par destes investimentos em serviços públicos, Portugal apresentou “contas certas, reforçou a sustentabilidade da Segurança Social e obteve o primeiro excedente orçamental em democracia”.

“Hoje, olhando para trás, penso que todos concordam comigo, quando podemos concluir que estas condições foram decisivas para Portugal poder responder – como respondeu – no combate à pandemia. Eu sei que este progresso está ainda aquém do que gostariam – e do que eu próprio ambiciono – e é precisamente por isso que vos digo que temos de continuar a avançar”, declarou o secretário-geral do PS na parte final da mensagem dirige aos eleitores.

Sessões públicas com empresários e trabalhadores Em declarações à agência Lusa, o diretor de campanha do PS, Duarte Cordeiro, referiu que, além dos vídeos, os socialistas promoverão esta semana um conjunto de sessões com empresários de diversos setores e com representantes dos trabalhadores.

“O PS vai dedicar esta semana ao tema do crescimento económico. Vamos demonstrar que a forma como enfrentámos esta crise [pandémica da covid-19] foi bem diferente da forma como a direita enfrentou a anterior crise [financeira]. E vamos também discutir a convergência com a União Europeia e o caminho de valorização salarial do país” , afirmou o atual secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Duarte Cordeiro, também líder da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS, apontou depois que os vídeos de António Costa e as sessões públicas pretendem “mostrar que houve convergência com a União Europeia” nos últimos anos e “houve valorização nos rendimentos”.

“E há perspetivas para futuro de convergência e de valorização dos rendimentos das famílias e das empresas. Queremos desmontar a narrativa do PSD na sessão em que apresentou o seu programa” , completou.

Numa semana em que António Costa e Rui Rio têm o seu frente-a-frente na televisão, mais precisamente na quinta-feira, Duarte Cordeiro considerou essencial demonstrar que “os governos do PS têm tido um percurso relevante no crescimento económico e na convergência com a União Europeia ao longo dos últimos anos”.

“Quando o PSD fala em estagnação económico, isso não é verdade. O nosso objetivo é exatamente confrontar essa narrativa e demonstrar que Portugal convergiu nos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019. E temos perspetivas de convergência para futuro. Mesmo com a pandemia, em 2021 Portugal voltou a convergir” , acrescentou.

