A puertas cerradas, con llamados a boicot y sin transmisión en directo: La opaca noche de los Globo de Oro

Fue una noche opaca para los Globos de Oro. La ceremonia que da por iniciada la temporada de premios en la industria cinematográfica y que cada año marca tendencia en redes sociales por su glamour y grandes ganadores, a noche estuvo lejos de aquel escenario .

Más allá de que el evento se haya realizado a puertas cerradas y sin carpeta roja por los estragos que está dejando la variante Ómicrom en Estados Unidos , el momento actual de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), quien entrega el galardón, es complicado debido a las acusaciones en su contra por prácticas pocos éticas, corrupción y racismo.

Un reportaje del diario “Los Angeles Times” reveló que la HFPA, formada por unos 100 escritores ligados a publicaciones extranjeras, no tenía miembros de tez negra entre sus filas , abriendo las puertas para más críticas de Hollywood y de sus estrellas más famosas.

Desde que el escándalo explotó, la asociación se apresuró a implementar algunas reformas.

De hecho, la cadena de televisión estadounidense NBC , a cargo de su transmisión, retiró la ceremonia de su parrilla y los ganadores no se conectaron telemáticamente.

Además, ninguno de los actores principales celebraron sus premios de inmediato en redes sociales , aunque DeBose y Zegler, de “Amor sin barreras”, conmemoraron los suyos.

Zegler comentó que fue galardonada exactamente tres años después de ser elegida para el papel entre 30.000 aspirantes. “La vida es muy extraña”, escribió.

“Aún hay trabajo por hacer pero cuando trabajas tanto en un proyecto (…) tener el reconocimiento siempre será especial. Gracias”, tuiteó DeBose.

“West Side Story” y “Succession” ganadores con tres premios

“West Side Story” y “El poder del perro” en cine, y la serie de HBO ” Succession ” en televisión fueron, con tres premios cada una, las triunfadoras en la 79ª. edición de los Globos de Oro.

Otros premiados fueron Will Smith , que se hizo con el Globo de Oro al mejor actor protagonista en drama por su trabajo en ” El método Williams” dejando así sin premio al español Javier Bardem , nominado por “Being the Ricardos” ; Nicole Kidman , que sí se llevó el premio a la mejor actriz protagonista en drama por “Being the Ricardos” ; Andrew Garfield , galardonado como mejor actor de comedia o musical por “tick, tick… Boom!” o Kenneth Branagh , premiado por su guión en “Belfast”, la otra gran favorita de la noche que solo se llevó este galardón de los siete a los que optaba.

La japonesa “Drive my Car” de Ryûsuke Hamaguchi se alzó con el galardón a la película de habla no inglesa, imponiéndose así ‘Madres paralelas’ de Pedro Almodóvar, y “Encanto” de Disney se llevó el Globo de Oro a la mejor cinta de animación. El premio a la mejor banda sonora, galardón al que optaba el español Alberto Iglesias por la música de “Madres paralelas” , fue para Hans Zimmer por “Dune” y el Globo de Oro a la mejor canción fue para el tema central de “No Time To Die” interpretado por Billie Eilish.

En televisión ‘Succession’ de HBO fue la triunfadora al hacerse con los premios a la mejor serie dramática, mejor actor protagonista en drama para Jeremy Strong y mejor actriz secundaria para Sarah Snook. En comedia, ‘Hacks’, también de HBO, se alzó el premio a mejor serie y mejor actriz para Jean Smart, mientras que el premio a mejor actor fue para Jason Sudeikis, protagonista de ‘Ted Lasso’, la serie de Apple TV+.

El premio a la mejor miniserie o película para televisión fue para 'El ferrocarril subterráneo' de Amazon Prime Vídeo y Kate Winslet por 'Mare of Easttown' y Michael Keaton por 'Dopesick: Historia de una adicción' se alzaron con los premios de mejor actriz y actor principal en una miniserie. También fue premiado el coreano Oh Yeong-su como mejor actor secundario por su trabajo en 'El juego del calamar', uno de los grandes fenómenos televisivos de la temporada estrenado por Netflix.

