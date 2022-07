10 móviles resistentes al agua

Entornointeligente.com /

¿Cuántas veces se te ha mojado el móvil por casa? ¿En cuántas ocasiones se te ha caído al suelo, a la piscina o ha llovido encima? Los fabricantes de dispositivos móviles son plenamente conscientes de que cada vez es más importante desarrollar equipos fuertes y resistentes , que no se rompan a la primera de cambio.

Lo saben porque pasa en muchas ocasiones. El teléfono se te cae al suelo y la pantalla queda rota por la mitad. Con el tiempo, las marcas han aplicado mejoras en los cristales, añadiendo capas protectoras que evitan que los smartphones se astillen y queden inservibles por completo.

Lo mismo ha ocurrido con la protección contra el agua. Hoy no es difícil encontrar dispositivos móviles con certificaciones IP, que son las que nos indican que un teléfono móvil puede mojarse, sumergirse o incluso funcionar con todas las garantías debajo del agua.

Se acabó lo de sacar el teléfono y todos los elementos que lo componen para sumergirlos en arroz o secarlos con el secador de pelo . Todos estos métodos rudimentarios ※ y poco efectivos, por otra parte ※ ya no son necesarios, porque la mayor parte de equipos están preparados para resistir a un elemento tan dañino como es el agua para los componentes electrónicos.

Si eres de los que frecuentan la piscina, la playa o trabajan en entornos húmedos, en los que es fácil que tu dispositivo móvil se moje y sufra daños, tienes que echar un vistazo a este listado de móviles recomendados. Todos cuentan con las certificaciones con las que sus fabricantes garantizan su capacidad para resistir al agua. Busca, compara y elige el que mejor se adapte a tu bolsillo y necesidades.

Samsung Galaxy S22 Es uno de los buques insignia de la firma coreana y tiene las características más punteras que puedas encontrar en el mercado. Para empezar, claro está, debemos indicar que el Samsung Galaxy S22 es un dispositivo resistente al agua . Aunque lo mojes no va a pasar nada y, de hecho, podrás sumergirlo sin problemas, si se da el caso. Aunque tampoco es cuestión de hacerlo por capricho.

Con respecto al resto de características, debemos indicarte que este Samsung Galaxy S22 está equipado con una poderosísima pantalla Súper AMOLED, que gracias a su tecnología garantiza una óptima visualización al aire libre. Consta, además, de un p rocesador Exynos 2200 (4nm) Octa-Core, 8 GB de RAM y una cámara fotográfica excelente , de 10 MP Macro 12 MP. En su interior encontramos una batería de 3.700 miliamperios de capacidad, que puede resistir durante más de una jornada a buen ritmo.

Comprar en Amazon Comprar en Samsung Samsung Galaxy Z Flip 3 5G ¿Conoces las bondades del nuevo Samsung Galazy Z Flip 3 5G ? Es un dispositivo muy especial, porque es uno de los smartphones de Samsung que puede doblarse. Consta de una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, con una resolución de 2.640 x 1.080 píxeles y la garantía Gorilla Glass Victus, que hace el cristal resistente a las rayaduras. Consta de una segunda pantalla externa que alcanza las 1,9 pulgadas.

Incluye dos cámaras: una 12 MP, gran angular, f/1,8, 27 mm, OIS, 78° y otra 12 MP, ultra gran angular, f/2,2, 123°. La tercera cámara, en este caso frontal, es una 10 MP, gran angular, f/2,4, 80°. Otra de las grandes ventajas de este dispositivo tan curioso es, como imaginarás, su resistencia al agua. A este no le pasa como a los gatos: tolera el líquido perfectamente, así que no lo echarás a perder a la mínima que se moje.

Comprar en Amazon Comprar en Samsung Xiaomi Mi 11 Ultra Vamos ahora a echar un vistazo al catálogo de la firma china Xiaomi, porque en este también podemos encontrar dispositivos resistentes al agua. Uno de los más interesantes es el Xiaomi Mi 11 Ultra , aunque también es uno de los más caros. De este modo, si tienes presupuesto para gastarte más de 1.000 euros en un teléfono móvil , podrás asumirlo sin problemas. Y llevarte al bolsillo uno de los equipos más poderosos del momento.

Está súper bien equipado. De hecho, además de contar con protección para resistir contra el agua, incluye una gran pantalla de casi 7 pulgadas y funciona con un procesador Snapdragon 888, que combina su potencia con 12 GB de memoria RAM. Las cámaras traseras son de 50 MP (1/1,12″)8P, OIS, f/1.95, una gran angular IMX586 de 48MP, 128º, f/2.2 y una telemacro IMX586 de 48MP, 5x óptico, 120x digital. El potencial también lo demuestra por dentro, gracias a una poderosa batería de 5.000 miliamperios de capacidad , que promete resistir a tope.

Xiaomi Mi 11 Ultra Es uno de los smartphones de Xiaomi que resiste perfectamente al agua. Si sueles ir a la piscina o a la playa y no quieres perderte ni una foto, este es el móvil que necesitas. Lo aguanta todo.

Comprar en Mi Store Oppo Find X5 Pro Fijémonos ahora en este OPPO Find X5 Pro , que es otro de los dispositivos más punteros que actualmente podemos encontrar en el mercado. Lógicamente, con resistencia al agua. Consta de una gran pantalla de 6,7 pulgadas, con 120 Hz adaptativos, resolución Quad HD+, AMOLED de tipo LTPO y cristal protector Gorilla Glass Victus. Funciona a través de un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 combinado con 12 GB de RAM.

Pero hay más. En la parte trasera encontramos una cámara que combina 50 MP, 50 MP UGA y 13 MP de teleobjetivo 2X (5X híbrido). La cámara delantera tiene 32 MP. Incluye una batería de 5.000 miliamperios, además de sistema de carga rápida de 80W.

Comprar en Amazon Comprar en Oppo iPhone 13 Vamos ahora a por una de las grandes estrellas del panorama de la telefonía móvil. Y esa es el iPhone. Concretamente el iPhone 13 , que es uno de los grandes aventajados del catálogo de Apple. Este modelo, que cuenta con unas características que lo elevan al estrellato, cuenta también con certificación para resistir al agua.

Consta de una pantalla OLED de 6,1 pulgadas (15,40 cm) en diagonal, con una resolución de 2.532 por 1.170 píxeles a 460 p/p y una calificación IP68 según la norma IEC 60529, que lo hace resistente al agua hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos. Funciona con un Chip A15 Bionic y disfruta de un sistema de cámara dual de 12 Mpx con gran angular y ultra gran angular. Cuenta con una batería potente y sistema de carga rápida, con el que consigue hasta un 50 % en 30 minutos.

Comprar en Amazon Comprar en Media Markt Google Pixel 6 Pro El dispositivo de Google también es resistente al agua. Nos referimos al Pixel 6, un móvil que cuenta con una pantalla OLED LTPO de 6,7 pulgadas y una resolución QHD+ (1.440 x 3.120 píxeles) a 512 ppp, con una protección Gorilla Glass Victus de Corning. En la parte trasera combina tres cámaras: una Quad Bayer Octa PD de gran angular de 50 MP, una ultra gran angular de 12 MP y una con teleobjetivo de 48 MP.

En el interior del Pixel 6 podemos encontrar un coprocesador de seguridad Titan M2 y una capacidad de almacenamiento de 128 GB. La batería integrada en este dispositivo tiene una capacidad de 4905 miliamperios, que puede proporcionar una autonomía de hasta 24 horas.

Comprar en Google Samsung Galaxy Note 20 Ultra Todos los dispositivos de alta gama de Samsung cuentan con la certificación que los hace resistentes al agua. Por tanto, el Samsung Galaxy Note 20 Ultra es uno de ellos. A esta característica hay que añadir una ficha técnica de aúpa, que gustará a todos aquellos usuarios que buscan altas prestaciones. El equipo disfruta de una pantalla Súper AMOLED 2x Infinity-O de 6,9 pulgadas, con una resolución WQHD de 3.088 x 1.440 píxeles y una densidad de 496 ppi.

El Samsung Galaxy Note 20 Ultra cuenta, además, con una cámara fotográfica de 108 MP, que combina con una cámara zoom de 12 MP y una cámara ultra gran angular de 12 MP. La cámara frontal alcanza los 10 MP. La batería tiene una capacidad de 4.500 miliamperios , con una alta capacidad y un sistema de carga rápida.

Comprar en Amazon Comprar en Phone House Huawei P40 Pro Huawei también tiene algunos dispositivos que están protegidos con una certificación IP para resistir a elementos como el agua y el polvo. El Huawei P40 Pro 5G es un modelo perfecto para cualquiera que quiera disfrutar de su móvil con toda tranquilidad en entornos húmedos, ya sea la piscina, la playa o el jardín. Pero hay otras muchas prestaciones que destacaríamos de este smartphones.

Y es que el Huawei P40 Pro 5G lleva integrada una pantalla OLED de 6,58 pulgadas, un procesador Kirin 990 5G y una memoria RAM de 8 GB. La capacidad del dispositivo alcanza los 256 GB, que servirán para guardar todo tipo de archivos y apps. Lleva una cámara Leica con sensores de 50 MP + 40 MP y 12 MP) y una batería de 4.200 miliamperios, suficiente para ofrecer una buena autonomía.

Comprar en Amazon Comprar en Huawei iPhone 7 No hace falta que compres el último modelo de iPhone para hacerte con un móvil resistente al agua. Qué va. El iPhone 7 no es un dispositivo actual, pero cuenta con una certificación IP que hará que no se estropee aunque caiga en el agua. Además, adquirirlo te resultará mucho más económico.

Consta de una pantalla panorámica LCD multitáctil de 4,7 pulgadas y una cámara principal de 12 megapíxeles, con estabilización óptica de imagen y vídeo 4K. Lo mejor de todo es que te saldrá por mucho menos de lo que piensas, especialmente si te decantas por el modelo reacondicionado que vende Amazon.

Comprar en Amazon Comprar en El Corte Inglés Huawei P30 Pro El Huawei P30 Pro es el último smartphone que queremos proponerte equipado con certificación IP. Esto significa que, al igual que todos los anteriores, este modelo de Huawei también está equipado para resistir al agua. Disfruta de una pantalla de 6,47 pulgadas , con una resolución FHD+ de 2.340 x 1.080 píxeles y una densidad de 398 ppi.

Funciona a través de un procesador Huawei Kirin 980 de ocho núcleos, que combina su rendimiento con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. La batería tiene una capacidad de 4.100 miliamperios, capaz de proporcionar una autonomía holgada.

Comprar en Amazon Comprar en Fnac

