10 dudas aclaradas sobre la regla normal

1 . En la actualidad la primera menstruación se presenta muy temprano en la vida. Se calcula que en promedio las niñas tienen ese primer sangrado alrededor de los diez años. Esto indica además que son muchas las que menstrúan a los nueve años.

2. La menstruación tiene básicamente dos componentes, el tejido uterino llamado endometrio y la sangre. Entre más abundante sea el periodo, más sangre se elimina y más sangre pierde la mujer. Por eso, no son normales ni convenientes los sangrados abundantes ni prolongados que debilitan a la mujer, porque causan anemia y sugieren la presencia de un problema menstrual que debe ser tratado.

3. La menstruación debe presentarse cada mes. Es normal que se atrase o se adelante de uno a siete días. Si se pasan largos periodos sin menstruar, con frecuencia es producto de una alteración hormonal que puede provocar diversas repercusiones en el organismo como acné, la salida de mucho vello, sobrepeso y hasta diabetes. De ahí la importancia de consultar cuanto antes. De igual manera, se debe acudir a la consulta cuando las reglas se presentan dos o más veces al mes.

4. La sangre menstrual debe ser líquida. La presencia de coágulos o sangre apelotada es indicativa de que la cantidad perdida es mayor que la que el cuerpo puede reponer y como tal debemos tratarla.

5. Contrario a lo que se menciona en el ámbito popular, la regla no debe ser dolorosa, a lo sumo puede provocar un malestar, un desconsuelo o una leve pesadez. Si el dolor es intenso, que amerita la toma de pastillas para aliviarse o hasta impide las labores cotidianas, nos habla de que hay una enfermedad ginecológica de fondo.

6. Por ninguna razón la regla debe generar debilidad, palpitaciones, malestar o sensaciones de desvanecimiento ni desmayos. Estos síntomas son indicativos de problemas en diversos órganos como los ovarios, la matriz o ciertas hormonas.

7. La actividad sexual es totalmente permitida durante los días de sangrado y no representa ningún peligro. Desde luego, muchas mujeres y algunos varones prefieren esperar a que pase la regla, lo cual también es totalmente válido. Por el contrario, algunas parejas se deleitan sexualmente durante estos días y esto no acarrea ningún peligro. La práctica del sexo oral con la pareja habitual no conlleva riesgos.

8. Muchas parejas, sea el hombre, sea la mujer o sean ambos, experimentan un incremento en el deseo sexual durante los días menstruales, condición que es totalmente normal.

9. La irritación, el enrojecimiento, el ardor y las fisuras con la menstruación suelen ser causadas por infecciones que no dan síntomas a lo largo del mes, pero que se ponen de manifiesto con el sangrado. La idea es consultar justo cuando se presentan las molestias para identificar la causa e instaurar el tratamiento.

10. La sangre menstrual originalmente es de color rojo claro. Si tarda mucho en salir de la cavidad vaginal al exterior, se va metabolizando y adquiere otros colores como café, negro, color herrumbre, situación que es totalmente normal.

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

EMAIL: [email protected]

Lunes 18 Julio, 2022

HORA: 12:00 AM

Diario Extra

