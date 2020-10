Entornointeligente.com /

10 Consejos de marketing en Instagram para mejorar tu estrategia en tiempos de pandemia

Una buena estrategia podría convertir a la crisis en una oportunidad para las marcas. Qué hacer para sumar ventas y ganar clientes en esta plataforma

Cada cuatro años, la mitad de la población global mira un sólo espectáculo: el Mundial de Fútbol , que en su última edición en Rusia fue seguido por 3.570 millones de personas.

Pero existe otro «show», que se emite las 24 horas y en el que las marcas invierten millones para llegar a una audiencia igual de importante que se reúne en Facebook (2,4 millones de personas), Instagram (1.000 millones) y TikTok (500 millones), entre otras redes.

Para sacarle provecho a esto, en especial para Instagram , pero sirve como inspiración para otras redes, no hay fórmulas mágicas, pero sí muchos trucos y buenas prácticas que nos ayudan a avanzar en el camino.

Aprovechá estos consejos para mejorar tu estrategia de marketing en Instagram 10 top tips para hacer marketing en Instagram Define tus objetivos . Para poder utilizar sabiamente tu cuenta de Instagram , primero tienes que saber qué quieres conseguir con ella. No te quedes en las vanity metrics como el número de «me gusta» y busca maneras de vincular tu presencia en esta red a tus objetivos de negocio. Crea una cuenta de empresa . No es recomendable hacer marketing en Instagram con cuentas personales, ya que te estarías perdiendo múltiples funcionalidades, como las estadísticas de Instagram, los Instagram Ads o las compras en Instagram. Interactúa . La manera de aumentar tu visibilidad en Instagram es crear comunidad . No te limites a usar Instagram como si fuera un escaparate; tómate el tiempo de plantear preguntas interesantes a tus seguidores y responder a sus comentarios. Aprovecha los anuncios de Instagram . Instagram Ads es una plataforma muy potente y con un montón de opciones para llegar a la audiencia que buscas, así que invertir en ella puede darte el empujón que necesitas. Asegúrate de segmentar bien los anuncios y de incluir siempre una llamada a la acción. Optimiza tu perfil. Tienes solo 150 caracteres para contar quién eres así que ¡aprovéchalos! Además de la descripción, también puedes incluir información en tu nombre y nombre de usuario, sitio web, categoría de la empresa y llamadas a la acción. Crea una imagen de marca coherente . Instagram es ante todo una red visual , en la que una imagen realmente vale más que mil palabras. Para aprovechar todo su potencial, debes crear una estética coherente en tus publicaciones, de manera que destaquen dentro del feed y sean inmediatamente reconocibles. Usa las Stories . Las Stories de Instagram han cambiado radicalmente la manera en que usamos esta red, ya que son el elemento que genera más visibilidad e interacción. Como duran solo 24 horas, no es necesario que tengan un aspecto tan pulido como las imágenes permanentes ni que sigan al pie de la letra la estética de la marca. ¡Anímate a experimentar con ellas! Asóciate con (micro)influencers . Ya sabemos que Instagram es uno de los sitios favoritos de los influencers , por lo que colaborar con alguno de ellos puede multiplicar rápidamente nuestro alcance y visibilidad. Por otro lado, el marketing de influencers masivo no siempre merece la pena; en su lugar, cada vez tiene más sentido buscar a microinfluencers con audiencias más pequeñas pero más interactivas y especializadas. Aprovecha los pies de foto . ¿Sabías que puedes llegar hasta los 2200 caracteres en los pies de foto de Instagram? Es una gran oportunidad para contar la historia de tu marca , pero eso sí, asegúrate de incluir la información más importante en las dos primeras líneas. No te olvides de los hashtags . Hace unos años lo normal era atiborrar las publicaciones de Instagram de hashtags, pero ahora se recomienda hacer un uso más comedido; una media de 3-5 hashtags por publicación puede ser suficiente. Recuerda que los hashtags sirven para que los usuarios descubran tu cuenta, así que tienen que ser relevantes y específicos, indicó América Retail.

