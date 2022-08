$10 alcanza para escasos cinco productos básicos

Entornointeligente.com /

Muchos aseguran que hace un año compraban más con ese monto

GENESIS ARENAS

En la actualidad ir al mercado con 10 dólares no es suficiente, pues muchos se quedan cortos al momento de adquirir productos de primera necesidad y estirando los reales ese monto alcanza escasamente para unos cinco rubros.

Por ejemplo de harina Pan se ubica en $1,65, medio cartón de huevos son $2, un kilo de pasta Capri sale en $2,20, medio kilo de caraotas Pantera está en $1,50 y una margarina de 500 gramos marca Mavesa en $2,36.

«Con diez dólares no compró prácticamente nada, no es mucho lo que se puede hacer, se van en tonterías, si con un paquete de pasta, arroz y harina ya se van $5 o medio cartón de huevos ya casi va a $3. Anteriormente podía llevarme más cosas con esa cantidad», dijo María Acosta.

Rafael Bravo, expresó que $10 «se me van como en cinco o seis cosas. Soy mensajero y no es mucho lo que gano, lo más que me pueden pagar son $15 para ir a Caracas pero no es fácil que me salga un trabajo así, me cuesta tener unos $10».

De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la canasta alimentaria alcanzó una cifra récord de 392 dólares, que resulta ser 2.269 bolívares, mientras que para hace un año se ubicaba a $303./rp Fotografía: Yuliettsha Molina

