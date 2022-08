Entornointeligente.com /

Eleições Jô Soares ‘Rensga Hits!’ Diesel mais barato Piso de enfermeiros 1 mês do 5G no Brasil: veja onde estão as antenas nas cinco capitais que têm a faixa principal ativada Cobertura ainda é escassa e acesso também depende de ter celulares compatíveis. Previsão para a nova geração da internet chegar a todas as cidades é só em 2029. Por Gabriel Croquer, g1

06/08/2022 07h00 Atualizado 06/08/2022

1 de 1 Prefeitura de Porto Alegre assegura que está apta a receber 5G em relação a licenciamento de antenas — Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Prefeitura de Porto Alegre assegura que está apta a receber 5G em relação a licenciamento de antenas — Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

Faz um mês neste sábado (6) que a faixa principal do 5G foi ativada pela primeira vez no Brasil.

Brasília foi a primeira capital a ter essa «avenida» crucial para a circulação dos dados da nova geração da internet móvel. Até agora, isso foi estendido para outras quatro capitais.

São elas: Porto Alegre, João Pessoa, Belo Horizonte e São Paulo — a última cidade a receber a novidade , na quinta-feira passada.

GUIA : tudo sobre a internet 5G

Veja abaixo onde ficam as estações nessas cidades , com base nos dados fornecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações ( Anatel ).

Onde pega?

Para ativar o sinal, a Anatel estipula que as operadoras deverão disponibilizar uma estação a cada 100 mil habitantes nessas cidades maiores.

Mas esse número de antenas ainda não é suficiente para cobrir toda a área das cidades.

Em Brasília, a estreia previa um alcance de 80% .

Em São Paulo, com área bem maior, 25% . As 1.378 estações existentes na faixa estão concentradas na região central e Zona Sul da capital, como se vê no mapa acima. O cronograma da agência prevê que, em julho de 2025, a cidade tenha 1 antena para cada 10 mil habitantes .

Para pegar o 5G, não basta ter uma antena perto: é preciso ter um celular compatível. Dependendo do tipo de conexão, pode ser necessário trocar de chip.

LISTA: os celulares compatíveis com 5G ENTENDA os tipos de conexão 5G

G1 testa velocidade do 5G em São Paulo

Próximas capitais

Por enquanto, ainda não há previsão das próximas capitais onde a faixa principal do 5G será ativada. Depois de São Paulo, a Anatel espera que a cobertura chegue em breve a Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador e Goiânia .

O limite máximo estabelecido pela agência para a instalação de antenas em todas essas 27 capitais vai até 29 de setembro próximo.

O prazo para a conexão estar disponível em todos os municípios brasileiros com mais 30 mil habitantes é só em 2029.

G1 Explica: a revolução do 5G

