1.978 víctimas recibirán este mes sus cartas de indemnización en el Valle del Cauca

Esta semana, la Unidad para las Víctimas convocó a 435 víctimas del conflicto armado en Cali para recibir sus cartas de indemnización, una medida de reparación integral.

Estas personas hacen parte del Registro Único de Víctimas (RUV) donde están admitidas por distintos hechos sufridos por causa del conflicto armado.

Es por esto que las víctimas recibirán en total recursos por $3.451 millones, con la carta de indemnización entregada por la Unidad para las Víctimas.

La víctimas convocadas hace parte de las 1.978 que recibirán este mes sus cartas de indemnización en el Valle del Cauca. Estas serán convocadas el 11 y 12 de agosto en Cali, Buenaventura, Tuluá, Cartago y Buga.

«Mi sueño es poder tener dónde meter la cabeza. He pasado por demasiado dolor y con el desplazamiento en el río San Juan (Chocó) todo ha sido más difícil. Pero me he sostenido por obra de Dios y aunque he estado a punto de morir y desfallecer, aquí sigo, siendo una persona de bien», dijo Eugenio Asprilla, uno de los beneficiados con esta medida.

Luz Adriana Toro Vélez, directora territorial de la entidad en el departamento, explica que el llamado se realiza de manera directa y no a través de medios de comunicación masiva o de abogados o tramitadores.

«Este mes estamos entregando en el Valle recursos por $18.873 millones, siguiendo así con el compromiso de aportar a la reparación integral de esta población», indicó Toro.

En el Valle hay un registro de 589.163 víctimas del conflicto armado, lo que representa el 12,8 % de la población del departamento. Desde que está vigente la Ley de Víctimas (Ley 1448 del 2011) se han estregado 61.963 indemnizaciones por $469.723 millones.

