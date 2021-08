Top 10 de medalhas do Brasil na Olimpíada: qual a sua favorita?

Entornointeligente.com / Rebeca é hors-concours. A porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento já mereceu uma coluna inteira — e merece muito mais—, mas sua graça fica de fora desse top 10 de medalhas mais especiais do Brasil em Tóquio. É preciso dar chance aos demais.

Quadro de medalhas: Confira o desempenho geral dos países nos Jogos de Tóquio

Nem Rebeca, nem qualquer outro dos mais de 300 brasileiros pareceu sobrar tanto em seu esporte ——ao menos até a final —do que Beatriz Ferreira, no boxe. A prata de Bia, essa garota de 28 anos que parece encarnar uma heroína de bandana quando entra no ginásio, abre esse ranking no 10° lugar. Em nono vem uma figura peculiar. Campeão olímpico num dos momentos mais inesquecíveis para o torcedor brasileiro na Rio-2016, Thiago Braz parecia tímido demais para virar o ídolo que poderia. Ressurgiu cinco anos depois com um bronze. Num país com fama de ter atletas que vão bem durante o ciclo olímpico, mas mal na Olimpíada, Braz é uma gostosa subversão.

Quem não muda de uma Olimpíada para outra é Mayra Aguiar: o terceiro bronze em três edições seguidas fica em oitavo. Antíteses da judoca, avessas à previsibilidade, mas bronzeadas no mesmo tom, Luisa Stefani e Laura Pigossi merecem o top 10: o sétimo lugar fica para quem só soube que iria a Tóquio sete dias antes da estreia. Já o ouro do estreante surfe de Italo Ferreira, com o maravilhoso clímax da prancha quebrada na final, só é sexto porque o top 5 é uma onda perfeita que não apareceu no Japão.

Guia: Conheça as histórias de mais de 300 atletas brasileiros que disputaram as Olimpíadas

Dá até vergonha colocar Ana Marcela Cunha em quinto, tamanho seu esforço e resiliência que deveriam valer sempre o topo. Nadou por um par de horas com a calma e simplicidade de quem caminha no calçadão. O ouro mais trabalhoso pareceu até fácil.

Mas fácil mesmo é gostar de Rayssa Leal. Há o Brasil de antes e o de depois da prata da Fadinha. Nunca foi tão palpável ver um ídolo do esporte nascendo em tempo real. A skatista de 13 anos juntou um país e foi a partir dela que a Olimpíada começou a nos encantar de vez.

Carol Gattaz: ‘Por anos, pensei que não merecia estar entre as melhores’

PUBLICIDADE O que nos leva ao encantador Alison dos Santos, que ganhou a medalha em “hora errada”. Seu bronze abriu uma sequência de conquistas brasileiras e tenho a impressão que não demos ao Piu o espaço que merecia, pelo volume de notícias. Nos 400m com barreiras, prova mais forte do atletismo no evento, ele mostrou que é o futuro de um esporte que merece mais.

O ouro de Isaquias tem todas as características para ser eleito a medalha mais especial do Brasil em Tóquio: amplo domínio no esporte, carisma inigualável, história de vida das melhores, quebra de tradição (desde Berlim-1936, só europeus venciam sua prova) e consolidação como um dos maiores da história do esporte olímpico do Brasil com o quarto pódio. Fica em segundo por um detalhe: a gente, no fundo, já sabia que ele chegaria lá.

Viradas inesperadas ainda me conquistam mais que grandes domínios. A melhor medalha saiu do cruzado de esquerda do simpático Hebert Conceição contra o lutador ucraniano, que vencia a luta com facilidade até então. No ouro do “nobre guerreiro” que entra no ringue ao som do Olodum está o Brasil inteiro. E tomara que este país também tenha a capacidade de sair de uma situação difícil em um bonito, rápido e decisivo lance. Nunca precisamos tanto de nocautes.

PUBLICIDADE O mais veloz Os critérios do top 10 são, como as notas do surfe, subjetivas. Discordâncias são bem-vindas via e-mail. Eu mesmo quase já discordo da ausência do incrível e resiliente bronze de Bruno Fratus (foto) nos 50m livre. Ele também foi o mais rápido em criticar a patética presença da seleção de futebol no pódio sem os agasalhos da delegação brasileira, para agradar o patrocinador. No campo, a vitória na prorrogação foi incrível. No pódio, faltou espírito olímpico.

Faltou Tóquio, faltou Xexéo Esta coluna é dedicada a um amigo que não conheci. Artur Xexéo escrevia colunas assim, com rankings decrescentes, para eleger a “mala” de cada ano. Falecido um mês antes da Olimpíada, Xexéo era craque em cobrir grandes eventos esportivos sem entender nada de esporte. Conhecíamos as cidades, os países. Simbólico que, por conta da pandemia, não tenhamos conhecido mais grandes histórias da capital japonesa. A cidade olímpica não foi pulsante.

Gota de orvalho em pétala de flor Com quatro ouros e uma prata para cinco dos dez atletas baianos no Japão, alguém disse com sabedoria que a Bahia não fazia tanto sucesso na Terra do Sol Nascente desde que João Gilberto gravou “Ao vivo em Tóquio”, de 2004, que começa justamente com “Acontece que eu sou baiano”. Acontece que é de outro clássico da bossa nova o verso que escolho para encerrar a coluna e a cobertura dos Jogos Olímpicos que foram um respiro em meio ao caos. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim.

Leia todas as colunas… O Globo, um jornal nacional: Fique por dentro da evolução do jornal mais lido do Brasil

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com