Olimpíadas: Daniel Alves sai em defesa dos jogadores no caso do boicote ao uniforme do COB

Entornointeligente.com / Daniel Alves foi às redes sociais para defender os jogadores da seleção olímpica das críticas que recebem desde que o time de futebol masculino foi ao pódio receber a medalha de ouro sem vestir o uniforme do Comitê Olímpico Brasileiro, quebrando com o regulamento e gerando crise entre a entidade e a Confederação Brasileira de Futebol.

O jogador não deixou claro o motivo pelo qual os jogadores amarraram o casaco do COB na cintura, em vez de estarem vestindo, como as seleções de Espanha e México, prata e bronze, respectivamente, fizeram.

A postagem do jogador acontece depois de que o grupo sofrer críticas de outros atletas olímpicos. Bruno Fratus, medalha de bronze nos 50m nado livre, chamou os jogadores de “alienados”.

Nos comentários à postagem, outros jogadores da seleção brasileira, como Matheus Cunha, Reinier, Bruno Guimarães e Paulinho, elogiaram a atitude de Daniel Alves.

O texto de Daniel Alves na íntegra:

“Eu como capitão dessa equipe respeito todas as opniões de atletas de outros esportes, porém tem coisas que nós também não aceitamos dentro do esporte.

Não queremos ser diferente de ninguém, mas não aceitamos algumas imposições.

Favor quando forem exigir alguma coisa pro seus esportes, respeitar o nosso…. ate mesmo porque presamos para que haja uma igualdade dentro das modalidades ou pelo menos um equilíbrio.

Não se faz reivindicações criticando outros esportes, devemos criar uma base sólida nas nossas teses para defender as nossas solicitações.”

