Dani Alves a Messi: “Puedes superarme cuando quieras”

Entornointeligente.com / Los mensajes de despedida al astro argentino Lionel Messi continúan y este lunes Dani Alves se unió a este grupo, devolviendo sus felicitaciones tras conseguir la medalla de oro el los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Messi en la rueda de prensa de su despedida mencionó al lateral brasileño, quien es el futbolista con más títulos en el mundo.

“Quiero seguir compitiendo, luchando por títulos y sumando títulos a mi carrera. De paso felicito a Dani Alves que ganó la medalla olímpica, pero estoy muy cerquita de él y voy a pelear para alcanzarlo y pasarlo, si es posible”, dijo el argentino.

Ante estas palabras, Alves se pronunció en redes sociales y recordó su pasaje por el Fútbol Club Barcelona junto a Messi.

“El más grande de todos, puedes superarme cuando quieras, será una asistencia más para vos”, escribió.

La presea dorada en las justas niponas aumentó el grueso palmarés del brasileño a 43 títulos, cinco más que el 10 de la Albiceleste.

