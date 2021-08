Concacaf confirma el inicio de la clasificatoria a Catar-2022; primer juego de Panamá será con Costa Rica el 2 de septiembre

Entornointeligente.com / El campeón de la Copa Oro, Estados Unidos, abrirá el 2 de septiembre la ronda final de clasificación de la Concacaf a Catar-2022 en El Salvador, mientras que México, otro de los aspirantes a un cupo, recibirá a Jamaica ese mismo día, según un calendario publicado este lunes.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) dio a conocer los partidos de septiembre y octubre del torneo octogonal de todos contra todos para decidir las plazas hacia el Mundial de Catar-2022.

La lista de ocho equipos se completa con Canadá, Costa Rica, Panamá y Honduras.

Los tres primeros clasificados avanzan a Catar, mientras que el cuarto jugará un desempate en junio próximo por un cuarto boleto.

Las ventanas serán en septiembre, octubre y noviembre de 2021 y enero y marzo de 2022.

Partidos de clasificación de septiembre a octubre (el equipo local figura en primer lugar):

2 de septiembre: Canadá-Honduras, El Salvador-Estados Unidos, Panamá-Costa Rica, México-Jamaica.

5 de septiembre: Estados Unidos-Canadá, El Salvador-Honduras, Costa Rica-México, Jamaica-Panamá.

8 de septiembre: Canadá-El Salvador, Honduras-Estados Unidos, Panamá-México, Costa Rica-Jamaica.

7 de octubre: México-Canadá, Honduras-Costa Rica, El Salvador-Panamá, Estados Unidos-Jamaica.

10 de octubre: Jamaica-Canadá, México-Honduras, Costa Rica contra El Salvador, Panamá-Estados Unidos.

13 de octubre: Canadá-Panamá, Honduras-Jamaica, El Salvador-México, Estados Unidos-Costa Rica.

