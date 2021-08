¿Cómo será el 11 del Barcelona sin Messi?

Entornointeligente.com / La salida de Leo Messi del Barcelona provocará una revolución en el equipo que dirige Ronald Koeman de cara a la temporada 2021-2022, especialmente con la integración de nuevos elementos que buscarán llenar el espacio que dejó a partir de este jueves el máximo goleador en la historia de la institución.

Messi no seguirá en Barcelona. EFE Entre las versiones que se dividen entre la incapacidad del equipo por respetar el tope salarial impuesto por LaLiga y el supuesto enojo de Messi por ver que la directiva no realizó fichajes de renombre que ayuden al equipo a regresar a la pelea por la Champions League, el cuadro titular que se vislumbra quedaría de la siguiente manera y a falta de tres semanas para que cierre el mercado de transferencias.

La defensa sufriría algunas modificaciones, especialmente con la búsqueda de las salidas de Umtiti y Lenglet. Además de la llegada de Eric García, quien se formó en La Masía, pero los últimos años los pasó con el Manchester City .

Ante esto, la zaga titular que se perfila está conformada por Sergiño Dest , Gerard Piqué , Eric García y Jordi Alba .

El mediocampo no sufrirá cambios, pero será una temporada de consolidación del joven Pedri , quien estará acompañado por el nuevo capitán, Sergio Busquets , y el holandés Frenkie de Jong .

La delantera será la que más modificaciones sufrirá, especialmente por el gran hueco que deja Leo Messi.

Con esto, el tridente ofensivo estará compuesto por el francés, Antoine Griezmann , y las nuevas piezas, el argentino Sergio ‘Kun’ Agüero y el holandés Memphis Depay .

