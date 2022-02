Terror en Miami Lakes: un hombre mata a sus dos hijos y luego se suicida

Entornointeligente.com /

Un hombre mató a sus dos hijos y luego se suicidó el martes por la noche, dijo la policía de Miami Lakes.

El incidente, que la policía llama una “disputa doméstica”, ocurrió alrededor de las 9:30 p.m. en la cuadra del 6400 de Miami Lakes Drive. La policía dice que el hombre, que no fue identificado, mató a su hija de 12 años y a su hijo de 9 antes de quitarse la vida.

Earlier this evening officers responded to the scene of a shooting where a father senselessly shot and killed his 12-year-old daughter and 9-year-old son before killing himself. My deepest condolences to the family of the victims.

— Alfredo «Freddy» Ramirez III (@MDPD_Director) February 9, 2022

No estaba claro el martes por la noche cómo el hombre mató a los niños ni cómo se suicidó. La madre de los niños estaba en la casa durante el incidente, pero no resultó herida, dijo la policía.

