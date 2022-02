Rusia: Experto asegura que «no ocurrirá una invasión a Kiev»

Entornointeligente.com / Angélica Álvarez.- La supuesta invasión a Ucrania por parte de Rusia anunciada por la mayoría de medios occidentales «no ocurrirá» según afirma Serguéi Karagánov , presidente del Presídium del Consejo ruso para la Política Exterior y de Defensa.

Karagánov explica «simplemente no tiene sentido» (…) «apoderarse de la tierra devastada por su estrato gobernante, antinacional y corrupto, sería uno de los peores escenarios», señaló.

Aunque dichas declaraciones deberían haber salido por el Financial Times, según el medio no se pudo por ¨falta de espacio¨, sin embargo, se dio a conocer en la revista ¨ Russia in Global Affairs (Rusia en los Asuntos Globales, en español)¨.

¿Qué dice el experto de Rusia sobre EE. UU.? El experto señala que los rusos están desplegados precisamente para impedir otro asalto contra las autoproclamadas repúblicas de Donbass y destacó ¨si esto ocurre, el Ejército de Kiev sería destruido y lo que queda del Estado ya fallido probablemente colapsaría¨.

Y finalmente aseguró que EE. UU. no se enfrentaría a una lucha, bajo ninguna circunstancia en territorio Europeo contra un país nuclear, generando una ¨respuesta devastadora¨.

También te puede interesar: Julio Verne sigue siendo tendencia en Twitter, conoce detalles sobre sus increíbles predicciones

LINK ORIGINAL: NotiGlobo

Entornointeligente.com