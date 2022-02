Programa Hogar ANSES: cómo acceder al beneficio extra para jubilados, AUH y AUE de todo el país

Entornointeligente.com / El organismo que encabeza Fernanda Raverta ofrece este beneficio adicional con el objetivo de poner un precio accesible a la compra de gas en garrafa , para quienes no cuenten con acceso al servicio de gas natural.

Informate más ANSES: quiénes cobran este miércoles 9 de febrero jubilaciones, pensiones y otras prestaciones ¿Qué es el Programa Hogar de ANSES? El Programa Hogar de ANSES es un beneficio que permite acceder a una garrafa social de 10, 12 y 15 kilos a precios especiales. Está dirigido a aquellas personas que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no se encuentren conectados a la red de distribución domiciliaria de gas. ¿Quiénes pueden acceder al Programa Hogar? Comedores Merenderos Clubes de barrio Centros de atención infantil y centros comunitarios de todo el país sin servicio de gas natural y que utilizan gas licuado envasado. ¿Cuáles son los montos que ofrece el Programa Hogar de ANSES? El monto del Programa Hogar es fijado por la Secretaría de Energía de la Nación y todos los meses se lleva a cabo un relevamiento para definir si el titular puede mantener del subsidio. Este monto varía según el tamaño del grupo familiar, la zona de residencia y la época del año. El beneficio consiste en un monto mensual de $ 414 fijado por la Secretaría de Energíade la Nación, que cubre parte del precio de la garrafa de 10 kg. ¿Cuáles son los requisitos para acceder al Programa Hogar? Ningún integrante del grupo familiar puede tener un medidor de gas a su nombre. Si en la vivienda reside una persona con certificado de discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente, el mayor ingreso de los habitantes del domicilio no debe superar 3 salarios mínimos, vitales y móviles. Si la vivienda se encuentra en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego o Carmen de Patagones , el mayor ingreso de los habitantes del domicilio no debe superar 2,8 salarios mínimos, o hasta 4,2 salarios mínimos si en el hogar reside una persona con certificado de discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente. Tener actualizados los datos personales y del grupo familiar (padre/madre-hijo/tenencia y cónyuge/conviviente) en ANSES. Entidades de bien público: qué requisitos deben cumplir para acceder al beneficio Deben estar inscriptas ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC) . El Programa Hogar para Entidades de Bien Público no es compatible con el Programa Hogar para personas. Fechas de cobro del Programa Hogar ANSES El pago de este beneficio adicional comenzó esta semana. El cronograma de pagos sigue de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: el 7 de febrero DNI terminados en 1: el 8 de febrero DNI terminados en 2: el 9 de febrero DNI terminados en 3: el 10 de febrero DNI terminados en 4: el 11 de febrero DNI terminados en 5: el 14 de febrero DNI terminados en 6: el 15 de febrero DNI terminados en 7: el 16 de febrero DNI terminados en 8: el 17 de febrero DNI terminados en 9: el 18 de febrero Paso a paso, cómo inscribirse al Programa Hogar de ANSES Ingresar a Mi ANSES con el número de Clave de la Seguridad Social . En caso de no tenerla, podrás crearla en el momento en el sitio web Verificar y cargar los datos personales En el menú, seleccionar Programar y Beneficios. Hacer clic en Solicitar Tarifa Social Elegir la opción Programa Hogar y seguir los pasos Descargar el comprobante Los responsables se pondrán en contacto luego para informarte el estado de tu trámite ¿Dónde y cómo consultar el saldo del Programa Hogar ANSES? Por teléfono al 0800-222-7376 de lunes a viernes, de 8 a 20 hs. Por email a. [email protected]

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com