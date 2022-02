Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Como você avalia a experiência de assistir este vídeo no g1 ?

Muito ruim

Muito boa

Como podemos melhorar?

Seguinte Queremos saber sua opinião

Resposta enviada. Agradecemos sua participação.

Papa reza pela paz na Ucrânia e diz que ' a guerra é uma loucura' Francisco pediu que o diálogo prevaleça sobre a força e que as tensões da Rússia com o Ocidente possam ser superadas. Por g1

09/02/2022 06h56 Atualizado 09/02/2022

Papa reza pela paz na Ucrânia e diz que ‘ a guerra é uma loucura’

O Papa Francisco orou pela paz na Ucrânia e disse em sua audiência geral semanal nesta quarta-feira (9) que “a guerra é uma loucura” (veja no vídeo acima) .

Compartilhe no WhatsApp Compartilhe no Telegram

Francisco pediu que o diálogo sério prevaleça sobre a força e que as tensões da Rússia com o Ocidente possam ser superadas.

“Continuemos a implorar ao Deus da Paz para que as tensões e ameaças de guerra possam ser superadas por meio de um diálogo sério”, afirmou o papa.

“E não vamos esquecer. A guerra é uma loucura”.

1 de 1 Papa Francisco abraça criança no dia da audiência geral semanal na Sala de Audiências Paulo VI, no Vaticano, em 9 de fevereiro de 2022 — Foto: Yara Nardi/Reuters Papa Francisco abraça criança no dia da audiência geral semanal na Sala de Audiências Paulo VI, no Vaticano, em 9 de fevereiro de 2022 — Foto: Yara Nardi/Reuters

VEJA TAMBÉM:

Rússia envia navios de guerra para o Mar Negro Caças dos EUA interceptam aviões da Rússia no mar Báltico Rússia x Ucrânia : entenda 'guerra híbrida' que ucranianos acusam Putin de promover Conheça a Ucrânia, uma nação histórica sob a sombra da Rússia

A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) diz que a Rússia tem mais de 100 mil soldados posicionados na fronteira da Ucrânia , incluindo 30 mil tropas que fazem exercícios militares em Belarus .

Belarus fica ao norte da Ucrânia e sua fronteira é perto da capital Kiev , o que tem sido considerado pela aliança militar dos países ocidentais como uma provocação da Rússia e uma possível rota de uma nova invasão — em 2014, os russos invadiram e anexaram a região ucraniana da Crimeia .

A Rússia também enviou navios de guerra para o Mar Negro para exercícios navais (toda a costa da Ucrânia está voltada para o Mar Negro , inclusive a Crimeia ). Mas nega que vá invadir o vizinho e diz que tem direito de fazer movimentações em seu território.

O que a Rússia quer?

O governo russo exige mudanças nas relações de força e influência na Europa , incluindo a promessa de que a Otan não permita a entrada da Ucrânia na aliança militar dos países ocidentais.

Exige também garantias que a Otan nunca instalará mísseis perto das fronteiras da Rússia e que a aliança ocidental reduzirá suas tropas em países do leste europeu — que os russos alegam ser sua área de influência.

Desde o fim da União Soviética , vários países do leste europeu, que eram repúblicas soviéticas, passaram a fazer parte da Otan e/ou da União Europeia — o que os russos não aceitam.

Mas a Otan e os países ocidentais se negam a aceitar as exigências russas, e inclusive soldados americanos começaram a desembarcar na Romênia , país que é o membro da Otan , faz fronteira com a Ucrânia e tem saída para o Mar Negro (veja no mapa abaixo) .

VÍDEOS: as últimas notícias internacionais

200 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com