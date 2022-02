Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Por Andréia Sadi

Cobre os bastidores de Brasília para o Jornal Hoje (TV Globo) e na GloboNews. Apresenta o Em Foco (GloboNews) e integra o Papo de Política (G1)

Lula procura Kassab e consulta presidente do PSD sobre apoio no 1º turno Há, dentro do PT, uma corrente para que Geraldo Alckmin se filie ao PSD para ser vice de Lula, mas o ex-prefeito de São Paulo tem descartado a ideia.

09/02/2022 08h19 Atualizado 09/02/2022

1 de 1 Gilberto Kassab e Geraldo Alckmin conversam durante evento, em 2018 — Foto: Marcelo Brandt/G1 Gilberto Kassab e Geraldo Alckmin conversam durante evento, em 2018 — Foto: Marcelo Brandt/G1

O ex-presidente Lula procurou Gilberto Kassab na segunda-feira (7) para uma conversa pessoalmente, em São Paulo, em busca de apoio do presidente do PSD ainda no primeiro turno da eleição.

Segundo o blog apurou, Kassab disse ao ex-presidente que essa porta não está fechada, que a brecha existe – até por torcida de alguns políticos do PSD – mas que, até aqui, a intenção dele segue sendo a candidatura própria do partido à Presidência da República.

Na conversa de duas horas, Lula e Kassab não trataram de Geraldo Alckmin (sem partido).

Gilberto Kassab descarta apoio do PSD a Lula no 1º turno

Há, dentro do PT, uma corrente para que Alckmin se filie ao PSD para se lançar à vice de Lula – mas Kassab tem descartado a ideia.

Diante do quadro, Lula tenta convencer Kassab para uma aliança com o PSD ainda no primeiro turno – mas Kassab reafirmou ao ex-presidente que pretende lançar Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se ele quiser, e lembrou que já existem convites a Eduardo Leite (PSDB-RS) e Paulo Hartung (sem partido) para o caso de o presidente do Senado desistir da disputa.

De uma forma ou de outra, lembrou Kassab a Lula, a maioria do PSD estará com Lula num eventual segundo turno contra Bolsonaro.

Veja comentários de Andréia Sadi:

