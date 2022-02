Los Celtics arrollan a los Nets: Brooklyn encadena 9 derrotas seguidas

Entornointeligente.com / Los Boston Celtics sumaron su sexta victoria seguida asaltando Brooklyn y ridiculizando a unos Nets absolutamente desnortados y que han perdido sus últimos nueve partidos (91-126).

Los Celtics (31 victorias y 25 derrotas) fueron totalmente superiores a unos Nets (29-25) que jugaron sin Kevin Durant, lesionado desde mediados de enero; James Harden, que se ha perdido los últimos tres partidos por molestias en los isquiotibiales; ni Kyrie Irving, que no puede disputar los encuentros de su equipo en casa por no estar vacunado contra el coronavirus.

Al margen de estas importantes bajas, los Nets no ofrecieron nada de resistencia ante los Celtics, que empezaron el partido con un apabullante y elocuente parcial de 2-28 en los primeros siete minutos del encuentro.

La diferencia se movió casi todo el partido en diferencias por encima de los 20 puntos y los Celtics ya ganaban por 35 puntos en el tercer cuarto.

Los titulares de los Celtics no jugaron en el cuarto parcial ya que a los últimos doce minutos se llegó con un rotundo resultado de 71-97.

Jaylen Brown (22 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias) fue el mejor de unos Celtics que metieron el 54,9 % de sus tiros y en los que cinco jugadores superaron los dobles dígitos. Jayson Tatum aportó 19 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias al triunfo para los de verde, que son el mejor equipo en ráting neto y ofensivo en este 2022.

Jevon Carter (21 puntos) fue el máximo anotador de unos Nets muy desacertados (38,4 % en tiros de campo y 27,8 % en triples) y que también perdieron la batalla por el rebote (40 frente a 52). Desde la lesión de Kevin Durant, los Nets han caído de la segunda plaza del Este (27-15) a la octava (29-25) con un pobre balance de 2 victorias y 10 derrotas.

