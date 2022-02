Las Kardashians regresarán a la televisión: Esta es la fecha de estreno

Entornointeligente.com / Las Kardashians volverán a la pantalla chica más pronto que tarde, y es que ya ha sido anunciada la fecha de su próximo reality show. También han publicado el primer tráiler oficial.

Las chicas de la familia Kardashian-Jenner siempre han compartido muchísimos detalles de sus vidas en la televisión. Después de 20 temporadas, a más de un año desde que se despidieron de las pantallas y emitir el último episodio de Keeping up with The Kardashians; anunciaron que están listas para volver.

Así luce Kim Kardashian para el nuevo estreno. Foto: captura de pantalla Aunque existieron diferencias entre las hermanas durante las últimas transmisiones de su reality; y se creía que Kourtney no participaría en esta nueva etapa , se le puede ver junto a Kim, Khloé y Kendal en el tráiler oficial del nuevo show.

Así luce Khloé Kardashian en la nueva temporada. Foto: captura de pantalla “Todas las paredes se derribarán” , dice la frase que aparece después de que cada una sale de una jaula de cristal.

Kris Jenner, la madre de todas las hermosas mujeres, también aparecerá , según lo que se puede apreciar en el video que dura solo 30 segundos, según informó Hola.

Así luce Kourtney Kardashian para el nuevo reality. Foto: captura de pantalla El programa promete mostrar una etapa de la vida de las chicas, que jamás hemos visto antes. Pues el show estará enfocado en su rol de líderes de negocios millonarios , como mamás, y en las decisiones que toman en pro de sus hijos , sobre todo en desmentir algunos titulares que han estado apareciendo acerca de sus vidas.

Así luce Kendall Jenner, para el reality. Foto: captura de pantalla ¿DÓNDE Y CUÁNDO SERÁ EL ESTRENO? El estreno de The Kardashians , se estrenará el próximo 14 de abril, por medio de la plataforma Hulu. Sin embargo, no se pierde la esperanza de que más adelante se pueda ver en Latinoamérica por Star+ , o de manera internacional en Disney+ . Pero por ahora, solo se publicará cada jueves un nuevo episodio.

Kylie Jenner está embarazada en el nuevo reality. Foto: captura de pantalla Mientras se acerca el gran día para ver a la familia de mujeres exitosas y empoderadas en la televisión, se pueden seguir sus pasos a través de las redes.

