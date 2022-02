En la pelota, perdieron los líderes, pero no los alcanzaron

Entornointeligente.com / Ninguno de los dos equipos que habitan en los pisos más altos del edificio de la 61 Serie Nacional pudieron justificar esa posición. Sin embargo, ningún otro pudo colarse en sus casas y mucho menos mandarlo a las plantas más bajas. Es decir, aunque Santiago de Cuba y Mayabeque, primero y segundo de la temporada, perdieron este martes, se quedaron en sus lujosos asentamientos.

Villa Clara puso orden de pare a las Avispas santiagueras que habían aguijoneado en cuatro partidos consecutivos. Javier Mirabal, desde la lomita de los Azucareros, permitió cuatro limpias, con seis jits, cuatro ponches y un boleto, pero mantuvo el control del partido. De que no sintiera presión se encargaron sus compañeros, pues la ofensiva villaclareña jamás estuvo por debajo en el marcador, destacándose el paracorto Leonardo Rodríguez, con dos jits en cuatro turnos, incluyendo jonrón, dos empujadas y otras tantas anotadas.

Esa derrota de los indómitos no la pudo aprovechar Mayabeque, pues el galope de los campeones Alazanes tuvo más velocidad que los vientos huracanados de la joven provincia. Leandro Martínez se las ingenió para contener la furia mayabequense, y solo le pisaron el home en una ocasión, pues lo que permitió en seis completos fue muy poco: cuatro jits y un boleto, al tiempo que retiraba por la vía de los strikes a dos. A su relevo, Kelbis Rodríguez, en tres entradas, le hicieron todavía menos: nada más que un hombre le llegó a circulación.

Granma, aunque ganó con holgura, dejó a 13 hombres en las almohadillas y su baluarte ofensivo fue Alexquemer Sánchez (de 4-3), con dos tubeyes y una registrada.

Industriales e Isla de la Juventud ganaron sus cotejos y se mantuvieron en la zona que da pase a la postemporada. Los azules vencieron por la mínima, pero victoria al fin, a los Tigres de Ciego de Ávila, que de haber ganado se le hubieran colado en la casa a Santiago de Cuba. El astro avileño Vladimir García no pudo terminar el primer inning en su apertura, al cargar con seis anotaciones, producto de cuatro imparables, dos boletos y una defensa deficiente que le abrió las puertas de home cinco de esas anotaciones.

Los relevistas de los felinos, Yadier Bastista, en cinco completos, (permitió tres limpias) y Leonardo Reyes, imbatible en tres y un tercio, pararon a los Leones. Pero el mal estaba hecho, pues aun cuando los rayados atacaron se quedaron cortos. Por los capitalinos, el antesalista Andrés Hernández sigue con el madero caliente al compilar tres indiscutibles en igual cantidad de veces al bate, con un doble, dos remolcadas y otro par de anotadas. El mismo balance tuvo el tigre Danny Luaces, con un triple y dos propulsadas. Pedro Álvarez fue el lanzador ganador pese a tolerar cuatro en la pizarra, con apenas tres incogibles a su cuenta en seis y un tercio de actuación, pero su peor enemigo fue el descontrol: seis boletos y un lanzamiento wild.

Los Leñadores de Las Tunas ya están a medio juego de la zona de clasificación. Este martes dispusieron de los Vegueros de Pinar del Río, en un partido en el que se lo gastaron todo en el primer tercio y en cual nueve de sus 12 inatrapables correspondieron a los cinco primeros hombres de su alineación, con destaque para Rafael Viñales (3-2, un tubey y dos impulsada). Alejandro Meneses, en la tabla de lanzar se fumó todo el tabaco de los vueltabajeros, pues en siete actos aceptó tres jits, ponchó a dos y regaló tres boletos, sin que le pudiera arañar nada en el marcador. La rebelión de los occidentales vino en el octavo, inning en el que Yasel Labrada sacó únicamente un out, pero el resto de los rescatistas, hasta el salvador Yosbel Alarcón, controlaron la situación.

Un buen relevo de una entrada y dos tercios de Franklin Quintana, para su tercer juego salvado, le dio la victoria a los Piratas de la Isla, quienes con el timonel Armando Johnson, continúan en la zona de abordaje a los playoff. Jorge Luis Bring, el hombre proa de la tanda pinera, fue la bujía inspiradora, con dos jits en cuatro oportunidades en el home, un triple, tres impulsadas y una llevada al pizarrón. En tanto, por la valla de los Gallos, Frederich Cepeda y Dismani Ortiz (ambos de 4-3), y Ortiz con jonrón, fueron los mejores, pero no impidieron la derrota, que deja a los del Yayabo a un juego por debajo del octavo escaño.

Y en la más oriental de las provincias cubanas, los Indios de Guantánamo sofocaron a los Elefantes, a quienes le largaron tres cuadrangulares, dos de ellos de Pedro P. Revilla, para acumular tres en la lid, y el otro de Over Cremet, quien empató con el santiaguero Adriel Labrada en el casillero de los que la mandan más lejos, con cuatro estacazos. Mientras, Daniel Blanco se mantuvo siete entradas, solo con una limpia tolerada. El acompañamiento de los maderos de sus compañeros le permitió lidiar con su falta de puntería, y las cinco bases por bolas no le crearon un problema en su primer juego ganado de la justa. Tanto guantanameros como cienfuegueros van cerrando el último segmento del estado de los equipos, solo por encima de holguineros y camagüeyanos.

Precisamente, en el Calixto García, Holguín y Matanzas se enfrascaron en un duelo a batazos que no pudo concluir, pues con empate a 11 más allá del noveno, la oscuridad no dejó continuar el partido, el cual continúa este miércoles, desde las 10:00 a.m.

RESULTADOS DE LA JORNADA

José A. Huelga

C

H

E

IJV

000 021 230

8

12

0

SSP

000 021 030

6

14

1

G: A. Herrera (1-0). P: Y. Mauri (1-2). Js: F. Quintana (3). Jr: D. Ortiz.

José R. Cepero

C

H

E

IND

600 012 000

9

10

2

CAV

100 002 302

8

9

1

G: P. Álvarez (2-0). P: V. García (0-2). Js: R. Figueredo (1).

Cándido González

C

H

E

ART

013 000 1

5

10

1

CMG

010 000 0

1

9

1

G: G. Gutiérrez (1-2). P: P. Guzmán (1-2). Js: I. Sánchez (1) Jr: O. Pacheco

Julio A. Mella

C

H

E

PRI

0 00 000 040

4

8

1

LTU

232 000 00x

7

12

1

G: A. Meneses (1-0). P: Y. Domínguez (0-2). Js: Y. Alarcón (4)

Caixto García

C

H

E

MTZ

HOL

EMPATE A 11 EN EL INNING 11 SELLADO, SE CONTINUA A LAS 10.00 AM DEL 9022022

Mártires de Barbados

C

H

E

MAY

000 100 000

1

5

1

GRA

000 200 11x

4

10

1

G: L. Martínez (2-1). P: J. Bermúdez (1-1). Js: K. Rodríguez (2) Jr: I. Prieto.

Guillermón Moncada

C

H

E

VCL

210 013 001

9

10

1

SCU

020 002 000

4

8

2

G: J. Mirabal (1-0). P: P. Portuondo (0-1). Jrs: L. Turiño, C. Rodríguez y Y. Guibert.

Nguyen Van Troi

C

H

E

CFG

100 000 010

2

8

2

GTM

002 401 02x

9

15

1

G: D. Blanco (1-2). P: Y. Insua (1-2). Jrs: Y. Ibañez, Pablo Revilla (2) y O. Cremet

