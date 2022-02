Del Potro, el día después y el tenis argentino en shock

Entornointeligente.com / Informate más Del Potro y una última noche inolvidable para el héroe de los mil milagros La figura del tandilense se erigió como la más descollante del deporte de las raquetas nacional, no sólo por sus logros en la cancha sino por el magnetismo que conservó durante más de una década en cada ciudad que visitó. Prácticamente no hubo organismo o torneo que no haya hecho un comentario en sus redes sociales sobre la despedida del exnúmero 3 del mundo.

El retiro de “Delpo” no es sólo el fin de una carrera , sino la conclusión del camino de as de espada del tenis nacional. Infundió respeto entre sus rivales e hizo arder la llama más fuerte en sus fanáticos.

llanto del potro.mp4 TyC Sports Mariano Hood fue el subcapitán del equipo que conquistó la Copa Davis y una pieza clave en la historia que rodeó al último partido de Del Potro: es el entrenador de Federico Delbonis , quien resultó vencedor el martes por la noche. “Como fanático, sabiendo lo bien que jugaba y todo lo que le ha dado al tenis argentino, me da mucha pena, y más en una circunstancia así” , le expresa a Ámbito tras un entrenamiento del azuleño.

Casi todos los testimonios confluyen en dos sentimientos: la desazón por no volver a ver a la “Torre de Tandil” y la emoción por la despedida en el Court Central Guillermo Vilas, aclamado por una multitud que buscó sostenerlo de la manera que fuese posible. “Fue un momento que él se merecía dentro de la cancha. Creo que lo disfrutó. Para nosotros, desde afuera, es una mezcla de tristeza de verlo así pero también que pudo disfrutar. Ojalá no haya sido el último” , asiente Diego Schwartzman, número 1 del tenis argentino en la actualidad.

La situación del “Peque” pone de manifiesto todo lo que rodeó a Del Potro en esta edición del Argentina Open: la figura del tandilense eclipsó a la de todos, incluso la del campeón defensor, y mostró imágenes que no se vieron en muchas décadas en el club de Palermo. Sin embargo, el mejor tenista de Latinoamérica no reniega, “porque es lo que corresponde”. “Es el líder del tenis argentino desde que soy profesional. Hubiera sido muy egocéntrico pensar que iba a ser distinto. Hasta que decida su futuro va a ser el líder del tenis argentino y se lo ganó dentro de la cancha” , apunta a este medio.

Muchas veces resulta complejo poner en perspectiva los sucesos de tal magnitud, y más aún cuando se trata del emblema máximo de un ámbito o actividad. Horas después de consumada la derrota de “Delpo”, Agustín Calleri , presidente de la AAT, entiende que, a pesar del momento, no todo termina cuando se acaba el deporte: “Fue muy emocionante, pero la vida sigue y él tendrá siempre las puertas abiertas en todo el mundo. Tiene que estar tranquilo que dio todo” .

“No lo tomo como un retiro, como una despedida, sino que va a probar cómo se siente. Ojalá que se puede sentir bien, porque se lo merece. No es fácil tener tantas lesiones y bancarse el dolor”, se sincera sobre quien considera “uno de los cinco mejores tenistas de la historia argentina” .

El “Niño” Hood recoge algunas de las palabras que el propio Del Potro planteó en los últimos días: la existencia de un último milagro para cerrar su carrera a lo grande. “Ojalá exista”, pide el exdoblista, y avanza con un deseo especial: “Que tenga un poco más de paciencia este año, más de la que ya tuvo, y ver si hay otro tratamiento que le dé una última chance de jugar en mejores condiciones físicas” .

Palabra de capitán

La carrera de Del Potro está intrínsecamente ligada a la Copa Davis , ya sea por ganarla en 2016 como por sus ausencias o la garantía que significaba para el equipo argentino. En 2011 jugó su segunda final con Modesto Vázquez al frente del equipo y forjaron una relación de afecto que perduró más allá de las canchas.

“Es muy difícil ponerse en la piel de alguien con todo lo que ha vivido. Es un grande. Lo aprecio. Tuvo mucho éxito, logró mucho en el tenis. Vivió muchas emociones fuertes, pero ya está, la vida continúa” , asevera “Tito”.

De un excapitán al actual, Guillermo Coria conoce tanto las mieles del éxito como la frustración de jugar con dolor y no poder salir de él. “Lo que vivió en la cancha fue muy especial para él”, se conmueve, aunque reconoce que fue “difícil” verlo lejos de aquella versión que atemorizaba rivales por su feroz derecha.

Del Potro formó parte del grupo de tenistas que el “Mago” convocó en diciembre para una jornada de camaradería de fútbol y asado. Quizás este episodio, sumado a la (por entonces) posibilidad de jugar el ATP de Buenos Aires, encendió la ilusión de miles de fanáticos del tenis de cara a los Qualifiers de marzo ante República Checa.

20220208203810__RC_1657.JPG Sebastián Prieto, último coach de Juan Martín Del Potro, y Guillermo Coria, capitán de Copa Davis. Una noche especial en el Argentina Open.

Prensa Argentina Open “Fue uno de los primeros en escribirme después del sorteo, se puso contento porque va a ser de local. Es una fecha complicada para dar el equipo, su prioridad era otra. Nosotros lo acompañamos en su vuelta después de varios años sin jugar. Era difícil tomar una decisión de Copa Davis” , resume el mayor de los Coria.

No obstante, al igual que el tandilense, el capitán deja una puerta abierta, otra vez, para un milagro: “A lo mejor, si todo se daba, estaba la posibilidad. Va a estar acompañando desde el lugar que le toque, y nosotros vamos a trabajar en conjunto con él. Todos vamos a estar felices si él logra volver”.

Esa posibilidad de intentar un regreso es la que todo el tenis argentino desea. Nadie, entre los involucrados con raqueta, piensa más allá de la vida diaria de Del Potro, pero a la vez muchos se ilusionan con una función más del gran ídolo. Mientras tanto, el shock persiste.

