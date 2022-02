Consternación en redes por demolición de frutería de Altamira

Entornointeligente.com / Este miércoles, 9 de febrero, la frutería Biruma de Altamira fue demolida tras una orden de un tribunal caraqueño . Tras una ola de críticas, Gustavo Duque, alcalde de Chacao del estado Miranda, afirmó que “no pudo impedirlo”, puesto que había una orden judicial de las autoridades.

El Tribunal Trigésimo Tercero de Primera Instancia Estadal en Función de Control del Circuito Judicial Penal área Metropolitana de Caracas notificó el martes de la demolición de Biruma. En ese sentido, la Alcaldía indicó que conoció de la medida , pero había una orden judicial para las acciones.

“Manifestamos nuestra solidaridad con los vecinos de la Frutería Biruma, pero la Alcaldía no puede impedir la actuación de un Tribunal con una sentencia firme pues incurriría en desacato”, sostuvo la Alcaldía de Chacao.

A las 7 de la noche el tribunal revocó la orden de demolición. Foto: cortesía Hasta el momento no se ha precisado a qué hora inició la demolición, puesto que a las 7 de la noche el tribunal revocó la orden de demolición . Sin embargo, esto no impidió que la frutería Biruma fuera desmantelada por las autoridades.

DEMOLICIÓN DE LA BIRUMA El portal Crónica Uno precisó que el local de 65 años de antigüedad fue demolido de martes para miércoles. En consecuencia, puesto que ahí quedaba el hogar de los propietarios, estos tuvieron que dormir en el suelo frente al establecimiento .

“Los propietarios aseguran que los funcionarios, en compañía de grupos de choque, se llevaron la mercancía y las pertenencias de la frutería y vivienda. En el local laboraban al menos 9 personas “, expuso el portal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INCENDIO FORESTAL AFECTÓ A 20 NIÑOS DE UNA CASA HOGAR EN EL 23 DE ENERO Propietarios de Biruma frente a los restos del establecimiento. Foto: cortesía De acuerdo a los propietarios de Biruma, el argumento de la demolición era la construcción de una popular tienda por departamentos. Además, sostuvieron que desde hace dos años fueron “acosados” por abogados de esa empresa , los cuales les ofrecieron 5.000 dólares por abandonar el terreno.

La Alcaldía de Chacao sostuvo que sus funcionarios no estuvieron involucrados en la demolición y que no conocen de un proyecto para esas parcelas. Por su parte, los propietarios exigen justicia por el caso , aunque no hay conocimiento de una indemnización por lo ocurrido.

