Blazers adquieren al francotirador Joe Ingles

Entornointeligente.com / Los Portland Trail Blazers continúan remodelando su lista antes de la fecha límite de canjes de la NBA, ahora adquirieron a Joe Ingles de cara a la próxima temporada.

Según Adrian Wojnarowski de ESPN, los Blazers recibirán a Joe Ingles, Elijah Hughes y una selección de segunda ronda del draft de Utah. Portland está canjeando a dos de sus jugadores recién adquiridos, enviando a Nickeil Alexander-Walker al Jazz y a Tomas Satoransky a los Spurs. San Antonio también recibe una selección de draft de segunda ronda de Utah mientras cambia a Juancho Hernagómez al Jazz.

Los Jazz, a cambio del Inglés, reciben a dos jugadores que podrían aportar sólidos minutos desde el banquillo como refuerzos ofensivos.

También ahorran dinero de impuestos de lujo y pueden crear una excepción comercial. Alexander-Walker, de 23 años, una selección de primera ronda de 2019 que formó parte del paquete que los Blazers recibieron por McCollum, podría suceder a Ingles como una bujía ofensiva desde el banco. Promedia 12,8 puntos por partido. Hernangómez tiene un porcentaje de triples de 34.4 por ciento en su carrera.

Los Spurs adquirieron a Hernangómez de los Boston Celtics en un canje de tres equipos en enero. Agregan a Satoransky, un guardia de 6 pies 7 pulgadas que se desempeñó mal con los New Orleans Pelicans esta temporada, y capital de draft. El contrato de Satoransky expira después de esta temporada.

