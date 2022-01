Incautan casi 1.000 kilos de cocaína y capturan a presunto jefe narco, hijo de exdiputado

Entornointeligente.com / El Cobresal será el nuevo equipo de Iván Villalba , defensa paraguayo. ” Anoche arreglé con ellos y esta semana estaría viajando “, manifestó el jugador que hasta hace poco militaba en el Independiente Santa Fe .

El tiempo del vínculo ” es por un año a préstamo. El pase es mío, pero firmé por un año con opción […] Fue a través de un intermediario. Me gustó la propuesta que me hicieron por eso acepté irme”.

En contacto con el programa Estadio lleno , de la 730 AM , Iván Villalba indicó que conversó “con dos equipos de Paraguay, pero la propuesta que me hizo la gente de Chile, en lo económico me convenía más. Por eso decidí irme a Chile”.

En el fútbol paraguayo habló con “la gente de Guaireña y la gente de Sol de América “. El futbolista de 26 años vistió la camiseta del Imbabura , Manta , Rubio Ñu , Peñarol y Sol de América antes de pasar por el Independiente Santa Fe .

LINK ORIGINAL: Abc

