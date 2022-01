Ibrahimovic y Theo mantienen al Milan en la pelea por el Calcio

Entornointeligente.com / Roma.- El Milan aplastó 3-0 este domingo al Venezia con un gol de Zlatan Ibrahimovic y un doblete de Theo Hernández para llegar a 48 pts, lo que les permite seguir de cerca la estela del Inter de Milán que continúa al frente de la Serie A con una unidad más que su clásico luego de vencer 2-1 a la Lazio.

Three goals to seal our third win on the trot 👊

Tre gol per la terza vittoria di fila 👊 #VeneziaMilan #SempreMilan @Acqua_Lete pic.twitter.com/KbFYDAVW5T

— AC Milan (@acmilan) January 9, 2022 Los hombres de Stefano Pioli encadenaron su tercera victoria consecutiva, tras el 4-2 al Empoli y el 3-1 a la Roma, y ahora se impuso en el campo del Venezia con una actuación sólida y autoritaria.

Tan solo necesitó dos minutos para romper la igualdad, gracias al octavo gol liguero del curso de Ibrahimovic. El sueco, que este año cumplirá 41 años, sigue siendo el líder del cuadro milanista.

Posteriormente, dos goles en el primer cuarto de hora de la segunda parte, ambos firmados por Theo, primero tras una asistencia de Rafael Leao y luego de penal, sentenciaron definitivamente el choque. Es la tercera vez que el lateral francés, exjugador del Real Madrid, firma un doblete con la camiseta milanista.

EFE/Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com