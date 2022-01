Gael Monfils se coronó en Adelaida

Entornointeligente.com / CARACAS.- El francés Gael Monfils comenzó el año de la mejor manera posible al conseguir el título en el torneo de Adelaida (Australia) ante el ruso Karen Khachanov por un doble 6-4 en 1 hora y 19 minutos.

🏆 CHAMPION 🏆

Kachanov fought hard but Monfils held on with a 6-4 6-4 win taking the 2022 Adelaide International Men’s Singles Champion title 🙌🔥 #AdelaideTennis pic.twitter.com/uWHmiQxij9

— Adelaide International (@AdelaideTennis) January 9, 2022 Monfils, que lleva 18 temporadas seguidas jugando finales de torneos ATP, demostró que la experiencia es un grado y se impuso con más solvencia de la que demuestra el resultado final ante un Khachanov al que no se había enfrentado con anterioridad.

El tenista galo sustentó su victoria sobre el segundo servicio del ruso y en los 21 «winners» que consiguió, que le otorgaron un 57 por ciento de los puntos del partido.

Es el undécimo titulo para Monfils y la mejor manera de afrontar el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia.

