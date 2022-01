En cama en casa

Entornointeligente.com / Pareció graciosa la expresión de un dirigente de la ADP en el programa Despierta de CDN, de que las autoridades se vanaglorian de que la ocupación de camas Covid en los hospitales no es tanta pese a la enorme cantidad de nuevos casos que se reportan a diario. Lo que sucede es, dice el dirigente magisterial, que las que están llenas son las camas de las casas. O sea, al positivo del coronavirus, si se cree que no amerita hospitalización, lo mandan a acostar y a tratarse en su casa, lo que da qué pensar en lo siguiente: ¿Por qué en muchos países y ciudades, Nueva York por ejemplo, los hospitales comienzan a llenarse de afectados por ómicron y en nuestro país no? Raro, ¿verdad?

