Camerún le subió el telón a la Copa África con victoria ante Burkina Faso

Entornointeligente.com / CARACAS.- Camerún inauguró ‘su’ Copa de África de Naciones con un triunfo ante Burkina Faso por 2-1 gracias a dos penaltis transformados por su capitán, Vincent Aboubakar, para remontar la diana inicial de Gustavo Sangare.

— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 9, 2022 La trigésima tercera edición de la CAN comenzó sin sorpresa en el estadio Paul Biya de Olembe, en Yaundé, con triunfo de la selección anfitriona del certamen, lo que posiciona al cuadro que dirige Toni Conceiçao hacia los octavos de final.

Aunque Sangare, tras una mala salida del meta André Onana, adelantó a Burkina Faso a los 24 minutos, el colegiado argelino Mustapha Ghorbal señaló dos penales antes del descanso que guiaron a los ‘leones indomables’.

Bertrand Traore, que en la víspera había criticado con dureza a la organización por el proceso de los controles de coronavirus que les había hecho perder a buena parte del equipo titular, protestó amargamente ambas acciones.

En la primera fue él mismo el que hizo falta a Zambo Anguissa, y en la segunda, ya en la prolongación del primer tiempo, fue Issofou Dayo el que golpeó a Michael Ngadeu a entender del colegiado.

Aboubakar, actualmente en el Al Nasr saudí y exdelantero del Oporto, no desaprovechó las dos penas máximas para protagonizar la remontada. En el segundo tiempo marcó un tercer tanto, pero el colegiado lo anuló tras pasar la acción por el VAR.

Ambas selecciones comparten el Grupo A del torneo junto a Etiopía y Cabo Verde.

EFE/Unión Radio

