Cabo Verde venció a Etiopía en su estreno en la CAN

La selección de Cabo Verde se estrenó en la Copa de África de Naciones (CAN) 2022 con victoria ante Etiopía 1-0, al aprovechar la superioridad numérica que disfrutó prácticamente durante todo el encuentro.

FULL-TIME! ⏰ #TeamEthiopia 0️⃣-1️⃣ #TeamCapeVerde

What a remarkable win for the Blue Sharks. They've just sealed their very first #TotalEnergiesAFCON victory since 2013! ✅ #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/SahEtXDx06

— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 9, 2022 La roja que vió a los doce minutos Yared Bayeh facilitó la labor del conjunto dirigido por Pedro Leitao, que no obstante, solo pudo marcar una diana en la prolongación del primer tiempo por medio de Julio Tavares, del Al-Faysaly saudí.

Esta es la segunda victoria de Cabo Verde en su historia dentro de la CAN, tras la obtenida ante Angola por 2-1 en la edición de 2013.

Los caboverdianos ahora están empatados en la cima del Grupo A con tres puntos junto al anfitrión Camerún, favorito de la zona. En la segunda jornada que se efectuará el día jueves, se tendrán que medir Burkina Faso, quienes cayaron en el encuentro inaugural ante los «leones indomables» por 2-1.

