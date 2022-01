Ashleigh Barty también celebró con el WTA 500 en Adelaida

Entornointeligente.com / CARACAS.- La australiana Ashleigh Barty, número uno mundial y primera favorita en Adelaida, se llevó el torneo WTA 500 al batir en la final por 6-3 y 6-2, en 65 minutos, a la kazaja Elena Rybakina, que partía como séptima cabeza de serie.

🏆 WINNER! 🏆

World No.1 @ashbarty 🇦🇺 adds 2022 Adelaide International Women's Singles Champion to her repertoire after defeating Rybakina 🔥

Final score: 6-3 6-2 👍 #AdelaideTennis pic.twitter.com/mYVl0NcrN8

— Adelaide International (@AdelaideTennis) January 9, 2022 Tres roturas de saque le bastaron a la tenista local para imponerse. Las estadísticas reflejaron que Barty ganó el mismo porcentajes (75) de puntos con su servicio y al resto, mientras que Rybakina dependió más de su saque (84 por ciento, frente al 42 al resto).

Rybakina, que ya ganó este torneo en 2020 y es la decimocuarta en la lista mundial, no dispuso esta vez de una sola bola de «break» y volvió a caer en su segundo enfrentamiento oficial con Barty, que en el Abierto de Australia de 2020 también se impuso por 6-3 y 6-2.

