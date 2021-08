“Una tercera ola de Covid-19 en el país está a la vuelta de la esquina”

Entornointeligente.com / El futuro. El descenso en los números de la epidemia de Covid en el país da un respiro luego del golpe de la segunda ola. El doctor Guillermo Sequera, responsable de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, señala que habrá un tercer embate del virus. Insta a la población a seguir con los cuidados para reducir su impacto.

Sequera apoya también el regreso semipresencial a clases, sobre todo por el efecto en los niños y adolescentes. Advierte, además, que lo que ocurra en Brasil con la variante delta repercutirá en Paraguay un mes después.

–¿Qué es la variante delta?

–La delta nos muestra que es muy contagiosa, no es que sea más mortal, más letal ni que sean diferentes los síntomas. Es muy contagiosa comparando con la variante original, la de Wuhan. Si esa contagiaba a dos o tres en promedio, la delta contagia a cinco a seis en promedio.

–¿Cómo se está comportando en el continente y la región?

–En Sudamérica ya tenemos casos de delta en más del 80% de los países. El que más circulación comunitaria tiene es Brasil, con 20 y pico por ciento. El resto sigue siendo de Manaos. No se ve un aumento de casos en São Paulo, en Río de Janeiro, pero es un 20% recién. Hay que ver cuando la delta sea el 80 a 90% de lo que circula, hay que ver cómo golpea, si realmente vuelven a aumentar los casos. Nosotros detectamos hace un par de semanas los primeros casos y son directamente de circulación comunitaria. Son casos que no están relacionados a viajes.

–¿En Brasil cómo están con la variante delta?

–En S–o Paulo y Río ya hay circulación comunitaria. Más o menos el 20% de las variantes que circulan son la delta, uno de cada cinco casos ya es ahí. Va tomando fuerza. Vamos a ver de aquí a un mes. ¿Por qué digo que vamos a ver? Porque no se vio mucho qué ocurre cuando la delta se involucra o trata de replicarse cuando hay una epidemia de uno o de varios como la de Manaos, cómo va a competir. Probablemente va a ganar, pero no sé si va a ser tan rápido como fue en Inglaterra, otros países de Europa, EEUU.

–¿Cómo repercutirá esa circulación en Brasil, considerando la cercanía con Paraguay?

–Y hay que ver dentro de un mes cómo va evolucionando Brasil y eso va a anticiparnos a un mes lo que va a ocurrir acá. Tenemos un fuerte nexo epidemiológico y en otros aspectos con ese país.

–¿Qué nos muestra la proyección?

–Nos da optimismo la tendencia, que es hacia abajo. La proyección nos muestra por lo menos dos meses de descanso. Son dos meses que nos permiten sacar la cabeza de debajo del agua, respirar un poco como sociedad, aprovechar este momento. Vamos a entrar en fechas festivas en nuestro país, como el 15 de agosto, también la primavera. Actuemos con prudencia, con cuidado, para que no venga tan rápido ese rebrote, que va a venir. Tratemos de que sea lo más lento posible. Entonces relajémonos, puede que haya un repunte, va a haber un repunte y no es que sea un fracaso, les pasa a los países más preparados del mundo. Nos va pasar a nosotros.

–¿Puede servir de escudo la alta circulación comunitaria de la variante de Manaos?

–Es muy difícil decir que ese escudo es tal. Es una expresión más de deseo, suposiciones, son hipótesis científicas que tienen el mismo peso que las que dicen lo contrario. Entonces uno como tomador de decisiones tiene que elegir lo más prudente. Yo todavía no quiero decir que la entrada de delta donde estuvo Manaos puede ser igual a lo que está ocurriendo en el norte del mundo. Aquí lo que tenemos certeza es que a las poblaciones vacunadas golpea, pero golpea con menos fuerza.

–¿Una tercera ola en el país qué tan cerca está?

–Está a la vuelta de la esquina, pero depende de nosotros. Esperemos que con la población vacunada, recordemos que no es cualquiera que se vacunó, fueron los que más se enfermaban mal, los que más se morían. Ese grupo de población probablemente está 70% vacunado. Todos esos que sentían que podían morirse o que tenían familiares vulnerables, como los padres con hijos con síndrome de Down y otros, esos se desesperaron y se vacunaron. Entonces va a venir una nueva ola, pero el impacto va a ser mucho menor que ir a pecho gentil sin la vacuna.

–¿Qué preocupa más ahora, la relajación o la falta de más dosis?

–Por un lado, sí o sí es categórico que lo que más preocupa es la llegada de las vacunas. Es desesperante no poder planificar bien porque la vacuna te cae de a poco, te enterás una semana antes, no podés hacer una planificación como se hicieron todas las campañas de vacunación antes. Lo otro es la sensación de seguridad que tiene la gente con la vacuna. No entremos a lo que hicieron en Europa. Ellos empezaron a vacunar en enero, febrero, en el pico de la enfermedad, en pleno invierno. Ahora recién en el verano llegaron con buenas tasas de vacunación. Nosotros estamos a cuatro, cinco meses de nuestro verano. Y la sensación de seguridad que genera la vacuna en mucha gente y la fatiga, no ayuda mucho. Es un caldo de cultivo espectacular para que una variante nueva como la delta haga lo que quiera con nosotros.

–¿Es recomendable volver a clases presenciales con la circulación de la delta?

–Presencial total como era en el 2019 no es recomendable. Pero sí tenemos que intentar la semipresencialidad, con las medidas, con el tapaboca, con los profesores vacunados. Los niños tienen que irse a la escuela por lo menos para hacer educación física. O si no vamos a vernos con problemas mucho más graves de salud mental y enfermedades crónicas de aquí a cinco, 10 o 15 años. Estamos pagando un precio altísimo por esas decisiones.

Tenemos que intentar la semipresencial, con todas las medidas, con los profesores vacunados. Los niños tienen que ir por lo menos para hacer educación física.

Si teníamos el volumen que recibimos en junio-julio, en enero o febrero, marzo, nuestra ola iba a tener un impacto mucho menor. De tener 15.000 muertos, probablemente íbamos a tener 5.000.

Entrevista al Doctor Guillermo Sequera, Director de Vigilancia de la salud

Las cifras

15.268 es el número total de fallecidos a causa del Covid-19 en lo que va de la pandemia que inició en marzo del 2020.

454.865 es la cantidad de casos positivos acumulados en casi 17 meses de la amenaza del SARS-COV-2 en el país.

426.836 es el número de personas que lograron superar la enfermedad, que está alejándose de la segunda ola.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

Entornointeligente.com