Vita Aranda murió por 18 kilos de cocaína disputados entre narcos

En el orden del día para la sesión de este martes, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) nuevamente en el apartado de Expedidentes para estudio y consideración, prevé analizar la causa N º 86/2020 caratulada: ” Hernán Adolar Schlender Benítez c/ la Abog. Victoria Acuña Ricardo, agente fiscal de la Unidad Penal N° 1, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Capital s/ denuncia” .

La denuncia en el Jurado es por la supuesta actuación irregular en la causa penal caratulada: ” Hernán Adolar Schlender Benítez y otros s/ enriquecimiento ilícito en la función pública y otros ” .

Rechazaron recusación El martes pasado, el Jurado rechazó una recusación contra el miembro senador Enrique Bacchetta Chiriani, promovida por Hernán Adolar Schlender Benítez , quien alegó parcialidad manifiesta por parte del legislador. Alegó que cuando se estudiaba una denuncia contra la fiscala Acuña Ricardo , Bacchetta realizó una “encendida defensa “.

El recusado senador Bacchetta Chiriani pidió rechazar el incidente. Argumentó que la condición de acusador por parte de Schlender Benítez aún no se ha constatado porque aún no se ha realizado el estudio de admisibilidad de la acusación planteada por el afectado.

El también senador Fernando Silva Facetti opinó: “respecto al incidente en cuestión presentado, podemos observar que el recusante señaló, como motivo de su recusación, la supuesta parcialidad manifiesta en relación a la denunciada cuando fue trataba una causa”. Agregó Silva Faceti que se adhería a la opinión por el rechazo de la recusación que solicitó el senador Bacchetta al contestar el incidente ya que la condición de acusador contra la fiscala Acuña Ricardo aún no fue acreditada porque la causa no fue admitida aún en el Jurado.

La denuncia ante el Jurado La denuncia de Hernán Adolar Schlender Benítez contra la fiscala Victoria Acuña es porque le imputó y solicitó allanamientos a su domicilio y otros lugares no solamente acompañada de la Senad, sino también de varios medios de comunicación, quienes por su actuación y posterior comparecencia ante esos medios, ha informado falsamente sobre el denunciante, Supuestamente le adjudicó una responsabilidad que no tiene en un hecho punible detestable como es el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y enriquecimiento ilícito en la función pública, refiere.

Agrega Schlender Benítez : “He sido presentado como culpable por ella ante los medios, y a través de ellos, a la ciudadanía en general, ante mi pueblo e incluso mi propia familia. La denunciada no ha informado objetivamente sobre los hechos investigados sino que me atribuyó directamente responsabilidad en hechos cuya investigación apenas iniciaba. Me ha descrito como parte fundamental de un esquema de lavado de dinero a través de cuentas públicas de la Municipalidad de la que hasta poco era titular como intendente”, refiere la denuncia ante el Jurado.

La última resolución del Jurado que archivó la denuncia contra la fiscala Victoria Acuña fue el martes de la semana pasada. Se desestimó abrir el enjuiciamiento por supuesto mal desempeño, por no urgir la continuidad del proceso penal en el que estuvo acusado por lesión de confianza el expresidente de Petropar, Sergio Escobar , beneficiado por la prescripción de la causa.

Intercambio de favores para conceder impunidad El año pasado bajo la presidencia del Jurado por parte del senador liberal Fernando Silva Facetti, por lo menos en tres casos se le favoreció a la fiscala Acuña con la desestimación de denuncias .

Justamente, fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Victoria Acuña Ricardo había favorecido a Silva Facetti con la desestimación penal de la denuncia en su contra por supuesta lesión de confianza, cuando este se desempeñó como presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) , en una denuncia de corrupción por malversación de fondos de la previsional, realizada por sindicatos de la institución.

En todas las denuncias ante el Jurado contra la fiscala Acuña Ricardo , Silva Facetti siempre vota a favor de la agente.

Este año le corresponde la presidencia del Abog . Jorge Bogarín Alfonso, y en una causa la fiscala ya fue beneficiada con la desestimación de la denuncia.

